Xót xa bài học của bóng đá nữ Sơn La

Quá khó cho Sơn La khi lứa U.19 hiện mang tiếng là đội 1 thực chất chỉ mới 15, 16 tuổi, lại lỡ mất cơ hội cọ xát hiếm hoi do giải U.16 nữ bị hủy vì Covid-19. HLV Lường Văn Chuyên cho biết sẽ để các em tiếp tục đá giải U.19 và Cúp QG để tích lũy thêm kinh nghiệm: "Không thể dự giải VĐQG 2 mùa 2021, 2022 là điều rất đáng tiếc nhưng không còn cách nào khác. Tôi đã đề xuất lên lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La giữa năm nay tuyển chọn thêm lớp U.13 để sắp tới chuẩn bị cho giải U.16 quốc gia.

Việc trả lương và tiền ăn theo chế độ nhà nước hơn 6 triệu/tháng, cũng tương đồng so với các đội khác. Nhưng do không có tài trợ nên nhiều em vẫn bỏ để lấy chồng, làm nghề khác thu nhập tốt hơn. Là vùng núi không có sức hút tuyển người các tỉnh so với Hà Nam, Hà Nội hay Quảng Ninh nên chúng tôi phải dựa vào người địa phương. Cũng vì kinh phí lại thêm ở vùng xa, nên chúng tôi không có cơ hội thi đấu cọ xát trước giải tích lũy kinh nghiệm cho các em. Chi phí nuôi cả đội bóng dự kiến 4 tỉ đồng/năm, hoàn toàn dựa vào nguồn ngân sách, buộc chúng tôi phải co kéo đội hình 2 lớp từ 35 - 40 người cả thảy. Nếu có nhà tài trợ thì tốt quá, chúng tôi có thể mạnh dạn tuyển nhiều hơn để lỡ có ai nghỉ vẫn còn người. Các em có thêm thu nhập không còn phải nghỉ đi làm công nhân, có lấy chồng vẫn theo bóng đá được. Năm 2019, khi Sơn La đứng trước nguy cơ giải thể, VFF từng hỗ trợ





200 triệu đồng chung cho tất cả các đội để chúng tôi tiếp tục duy trì. Về lâu dài, mong rằng VFF và các đơn vị khác có thể giới thiệu nhà tài trợ cho Sơn La. Có vậy, chúng tôi có thể cải thiện thu nhập, có cơ hội tập huấn cọ xát và mở rộng thêm các tuyến trẻ cho bằng chị, bằng em và đóng góp cho bóng đá nữ VN".