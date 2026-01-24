Xót xa cảnh bà cụ U.70 chật vật làm điểm tựa cho cháu gái mồ côi

Trong tập 170 Mái ấm gia đình Việt, hoàn cảnh của Đặng Nguyễn Ngọc Mỹ Hoa khiến nhiều người xót xa. Cha bỏ đi từ khi mẹ mang thai nên cô bé chưa từng một lần biết mặt và cũng không có bất kỳ ký ức nào. Sau khi sinh con, mẹ của Hoa rời quê đi làm, không lâu sau bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, cô bé sống nương tựa vào bà ngoại Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1957).

Dàn sao Việt động viên Mỹ Hoa và bà trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Bà của Hoa tuổi cao, sức khỏe yếu nên không thể làm việc nặng. Hai bà cháu có khoảng 1 công đất vườn cho thuê trồng cam, mỗi năm thu được 4 triệu đồng. Trước đây, bà Thanh đi cắt cam, làm cỏ, ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập. Nay sức khỏe giảm sút, bà chỉ có thể đan lục bình theo mùa và được trả công theo sản phẩm, trung bình 17.000–25.000 đồng/cái tùy loại.

Chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau nên bà con lối xóm rất thương. Những lúc túng thiếu, bà Thanh phải mượn tạm hàng xóm. Bữa ăn mỗi ngày của họ chủ yếu là rau, thỉnh thoảng được cho thêm gạo, cá hay thịt mới đủ đầy hơn. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, Mỹ Hoa luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Sau giờ học, em phụ bà giặt giũ, nấu cơm, quét dọn, rửa chén, xong việc lại ngồi vào bàn học bài.

Dàn khách mời 'Mái ấm gia đình Việt' trải lòng

Xót xa trước hoàn cảnh của hai bà cháu Mỹ Hoa, MC Thái Vũ cảm thán: “Tôi suy nghĩ mãi về chuyện bà của em Hoa mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 20.000 đồng, không biết số tiền này có thể làm được gì. Tôi không hiểu hai bà cháu sinh hoạt như thế nào với số tiền này. Vừa tiền học, vừa tiền ăn uống, sinh hoạt, tôi thấy 20.000 đồng không thể làm gì được cả”. Khi nghe Mỹ Hoa chia sẻ mỗi sáng chỉ ăn nửa gói mì đi học, chiều về ăn cơm trắng với bà, nam MC càng thêm chạnh lòng.

Hoàng Duyên hết mình với các thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Thái Vũ cũng xót xa khi Mỹ Hoa lớn lên trong ngôi nhà không có đàn ông, thiếu vắng cha và sớm mất mẹ. Anh lo lắng bởi người bà đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu, không thể mãi ở bên em. Nam MC của Mái ấm gia đình Việt gửi lời chúc hai bà cháu luôn mạnh khỏe để nương tựa nhau, bởi anh không khỏi xót xa trước viễn cảnh Mỹ Hoa có thể bơ vơ khi bà không còn.

Nghe bà của Mỹ Hoa chia sẻ về công việc với thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ngày khiến bữa cơm luôn thiếu thốn, Vinh Râu không khỏi đau lòng. Đặc biệt, khi cô bé nghẹn ngào nói về người cha chưa từng biết mặt: “Con rất muốn hỏi cha vì sao cha lại bỏ con. Con muốn gặp cha từ lâu lắm rồi, muốn được cha ôm vào lòng. Con thương cha lắm, cha chỉ cần về với con thôi, không cần làm gì cho con hết”, Vinh Râu càng thêm xót xa.

Ca sĩ Hoàng Duyên không khỏi đau lòng trước những thiệt thòi của Mỹ Hoa. Biết mẹ em từng đi làm xa nên em ít nhận được sự chăm sóc, yêu thương, nữ ca sĩ đã ôm chặt cô bé vào lòng, liên tục động viên. Nữ ca sĩ hứa nỗ lực hết mình, cùng diễn viên Vinh Râu hoàn thành các thử thách trong chương trình để mang về tiền thưởng cho các em nhỏ.