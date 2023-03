Xót xa cảnh máy móc phơi sương trên tuyến cao tốc ngàn tỉ Bến Lức- Long Thành

Dự án chia thành ba đoạn: Đoạn 1 (đoạn phía tây) dài 21,1 km, gồm 5 gói thầu (A1, A2-1, A2-2, A3 và A4) sử dụng vốn vay của ADB (Chính phủ vay ADB và cho VEC vay lại). Do chưa bố trí vốn nên gói A1 đã chấm dứt hợp đồng, gói A2-1 huy động làm lại và đã hoàn thành gói thầu. Gói thầu A2-2 đã huy động làm lại nhưng do trượt giá, bị lỗ nên nhà thầu đang muốn chấm dứt hợp đồng. Gói thầu A3 hiện đã đạt 68%, riêng gói thầu A4 đã đạt 80% nhưng VEC đã chấm dứt hợp đồng với lý do nhà thầu khó khăn về tài chính