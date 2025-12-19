Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xót xa trước cậu bé 13 tuổi làm 'đôi mắt' cho mẹ khiếm thị

Thạch Anh
Thạch Anh
19/12/2025 18:11 GMT+7

Câu chuyện của Vũ Thanh Ngọc và người mẹ khiếm thị trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' khiến dàn nghệ sĩ như Huỳnh Lập, Hà Lê không khỏi xót xa.

Tập 165 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Huỳnh Lập. Bộ đôi khách mời gồm ca sĩ Hà Lê, ca sĩ Bùi Lê Mận cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Xót xa trước cậu bé 13 tuổi làm 'đôi mắt' cho mẹ khiếm thị - Ảnh 1.

Hoàn cảnh khó khăn của mẹ con em Vũ Thanh Ngọc khiến nhiều người xót xa

Ảnh: NSX

Cuộc sống khó khăn của người mẹ khiếm thị và con trai 13 tuổi

Trong chương trình, hoàn cảnh em Vũ Thanh Ngọc (13 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Cậu bé đang sống cùng mẹ là Vũ Thị Thắm bị khiếm thị bẩm sinh. Chị Thắm làm nghề xoa bóp, bấm huyệt. Do nhà nằm sâu trong ngõ, ít người qua lại nên khách chủ yếu là hàng xóm quen biết, thương tình ghé ủng hộ. Vì vậy, thu nhập của chị rất bấp bênh, cao nhất cũng chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm tiền hưởng trợ cấp xã hội là 1 triệu đồng.

Dù không nhìn thấy ánh sáng, chị Thắm vẫn kiên cường nuôi con khôn lớn. Từ khi mới 4 tuổi, Thanh Ngọc đã trở thành “đôi mắt” của mẹ, biết dắt mẹ đi chợ, tránh chướng ngại vật trên đường. Căn nhà hai mẹ con đang ở là nhà tình thương do Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng sự chung tay của các mạnh thường quân.

Trước đây, căn nhà cũ dột nát, ẩm thấp khiến chị Thắm gần như không thể làm việc và không có thu nhập. Từ khi có cơ ngơi mới khang trang hơn, công việc của chị bớt vất vả phần nào.

- Ảnh 2.

Huỳnh Lập, Hà Lê động viên Vũ Thanh Ngọc trước những khó khăn trong cuộc sống

Ảnh: NSX

Bản thân Thanh Ngọc sống rất tiết kiệm, không dám xin tiền mẹ. Trước mỗi buổi học, em thường chỉ ăn cơm nguội với nước mắm, trứng hoặc mì tôm. Các vật dụng học tập cần thiết, cậu bé tự kiếm tiền bằng việc làm thuê, mỗi ngày được khoảng 20.000 - 40.000 đồng. Dù hoàn cảnh khó khăn, cậu bé luôn nỗ lực học tập, mong muốn cuộc sống gia đình tốt hơn. Trước những lời trêu chọc, Ngọc tìm đến sách vở, lấy tri thức làm động lực để vươn lên.

MC Huỳnh Lập chia sẻ sự xót xa và cảm phục trước nghị lực của hai mẹ con: “Khó khăn lớn nhất của gia đình là việc mẹ em không nhìn thấy được. Việc sinh hoạt cá nhân vốn đã rất khó, tôi không hiểu làm sao chị Thắm có thể chăm sóc, nuôi nấng được em Thanh Ngọc. Tôi thật sự cảm phục nghị lực của chị, cũng như ý chí của cậu bé. Có lẽ vì hoàn cảnh nên em đã tự lập từ rất sớm và trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của mình”.

Việc cậu bé 13 tuổi vừa tự chăm sóc bản thân, vừa trở thành “đôi mắt” cho mẹ khiến ca sĩ Hà Lê nghẹn ngào. Nam ca sĩ bày tỏ sự cảm phục trước khát khao tri thức và ước mơ học đại học của Thanh Ngọc, với mong muốn tìm cách chữa mắt cho mẹ. Anh liên tục động viên, khích lệ em học tập thật tốt để theo đuổi ước mơ. 

Trong khi đó, Bùi Lê Mận cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan của hai mẹ con. Điều khiến cô cảm phục hơn cả là nụ cười vẫn thường trực trên môi người mẹ khiếm thị, bất chấp những thử thách của cuộc sống.

Ban tổ chức 'Mái ấm gia đình Việt': Quyền Linh đã bội tín với chúng tôi

Ban tổ chức 'Mái ấm gia đình Việt': Quyền Linh đã bội tín với chúng tôi

Đơn vị sản xuất 'Mái ấm gia đình Việt' vừa có những chia sẻ liên quan đến việc dừng hợp tác với MC Quyền Linh.

