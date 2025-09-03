Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Xót xa vợ chồng già nuôi 2 con tâm thần

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
03/09/2025 08:18 GMT+7

Ở tuổi gần 80 nhưng vợ chồng ông Phan Tường và bà Trần Thị Hiền, ở thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP.Huế, vẫn phải vất vả mưu sinh, nuôi 2 người con mắc bệnh tâm thần.

Sáng sớm, bà Hiền (77 tuổi) đã lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ đi qua những con đường trong xã để nhặt ve chai. Đó là công việc khả dĩ kiếm ra tiền để nuôi 2 người con mắc bệnh tâm thần.

- Ảnh 1.

Vợ chồng ông Tường trước căn nhà trống trải của gia đình

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vợ chồng bà Hiền - ông Tường (78 tuổi) có 4 người con, trong đó người con trai thứ 3 là Phan Văn Toản (năm nay 38 tuổi) bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Thương con, ông bà đưa anh Toản đi chữa trị khắp nơi nhưng lực bất tòng tâm. Càng lớn, bệnh tình của anh Toản càng trở nặng. Mỗi khi phát bệnh, anh Toản đập phá mọi thứ trong nhà, ông bà phải nén nỗi đau nhốt con vào căn phòng khóa trái cửa.

- Ảnh 2.

Vợ chồng ông Tường phải nhốt người con trai bị tâm thần trong căn phòng phía sau nhà

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tưởng rằng khó khăn chỉ dừng lại ở đó, nhưng vài năm sau người con thứ 2 là chị Phan Thị Lành (năm nay 48 tuổi) cũng mắc bệnh như anh Toản. Sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ, chị Lành có triệu chứng tâm thần, hay bỏ đi lang thang, về nhà thì chui vào góc giường. Vất vả, khổ đau một lần nữa đổ lên vai vợ chồng ông Tường. "Ngày nào nó cũng đi lang thang từ xóm này qua xóm khác, có hôm thì ra bụi tre đầu nhà ngồi thơ thẩn chờ chồng. Mỗi ngày bệnh tình của nó càng nặng hơn, dù không phá phách gì nhưng hở ra là lại đi lang thang. Tôi và chồng thay phiên nhau người chăm sóc con, người ra đường mưu sinh", bà Hiền nói.

- Ảnh 3.

Chị Phan Thị Lành, người con thứ 2 của vợ chồng ông Tường, mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hoàn cảnh gia đình người con trai đầu cũng không mấy khá giả. Vợ anh bị bệnh, hai vợ chồng sống dựa vào tiền làm thuê, làm mướn và trợ cấp của nhà nước. Vì thế, gánh nặng của cả gia đình ông Tường dồn hết vào người con trai út. Là trụ cột gia đình, hằng ngày anh phụ mẹ công việc đồng áng, việc nhà rồi đi làm thêm để có tiền lo cho anh chị, thế nhưng tiền công ít ỏi không đủ trang trải cho gia đình 4 thành viên. "Thằng út thương tôi nên chỉ lo làm chứ không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ngoài khoản tiền trợ cấp hằng tháng cho 2 đứa con bệnh nặng, hằng ngày tôi đi nhặt ve chai để có thêm chút tiền trang trải cho các con", bà Hiền nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ vợ chồng ông Phan Tường; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Tường trong thời gian sớm nhất.

Nghe vợ nói, ông Tường rơm rớm nước mắt, thổ lộ nỗi lo: "Dù sức đã yếu nhưng tôi vẫn cố làm mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Nhưng điều vợ chồng tôi lo nhất là một ngày chúng tôi đổ bệnh, rồi chết đi, thì sẽ không có ai lo cho 2 đứa chúng nó, những đứa con nuôi mãi không lớn".

Xin giúp người đàn ông bị bệnh nặng, không đủ tiền chữa trị

Xin giúp người đàn ông bị bệnh nặng, không đủ tiền chữa trị

Trong lồng ngực và bụng ông Huỳnh Ngọc Khởi (ngụ xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng) đang tồn tại những điểm phình động mạch chủ như những "quả bom hẹn giờ", có thể vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa sinh mạng người đàn ông từng làm phụ hồ để nuôi gia đình.

Xem thêm bình luận