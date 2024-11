Xu Hướng 24: Chi Dân, An Tây nghẹn ngào xin lỗi | Trương Mỹ Lan run rẩy nghe đề nghị án

Sự việc ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và TikToker Trúc Phương bị bắt vì dính líu đến chất cấm đã khiến dư luận bất ngờ và xôn xao. Tại cơ quan công an, Chi Dân và An Tây đã nói lời xin lỗi. Cùng lúc, lượng tìm kiếm những từ khóa liên quan đến những nhân vật này một lần nữa lại tăng vọt.

Được đề nghị giảm nhẹ hình phạt ở một tội danh, thế nhưng, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn không được đề nghị giảm án tử hình. Cảm xúc của tỉ phú một thời này khi nghe đề nghị án hiện đang là chủ đề trên các mặt báo lúc này.

Cơn bão số 9 sắp vào Biển Đông. Một năm thời tiết đầy biến động với rất nhiều đau thương và mất mát. Chủ đề về thời tiết vẫn luôn là xu hướng tìm kiếm trong thời gian qua.

Từ khóa “giá vàng” vẫn luôn hot vào mỗi buổi sáng. 2 tuần qua, những người giữ vàng có lẽ đã luôn thức dậy trong nỗi thấp thỏm, bất an. Giá vàng nhẫn giảm mạnh khiến người mua chỉ sau 2 tuần đã bị lỗ tới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.

“Sài Gòn là của ai”, câu hỏi ấy những giờ qua không xuất hiện trong thơ, trong nhạc mà buồn thay lại xuất phát từ một câu nói trong trận ẩu đả xấu xí tại Vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 (tức V-League 2).

Lượt trận 11 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina bất ngờ để thua Paraguay 1-2. Như thường lệ, Messi vẫn thường đi bộ và vuốt râu suốt 90 phút, thế nhưng anh hoàn toàn mờ nhạt trong ngày đội tuyển nhận trận thua. Ở một trận đấu khác, siêu sao Vinicius bỗng thành tội đồ của đội tuyển Brazil khi đá hỏng một quả phạt đền.