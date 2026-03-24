Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Xu hướng đặt xe hộ người thân tăng 40%

Lê Nam
24/03/2026 09:08 GMT+7

Theo dữ liệu từ Be Group công bố ngày 23.3, chỉ trong vòng một năm, tỷ lệ người dùng sử dụng tính năng "đặt hộ" cho người thân đã tăng từ 15% đầu năm 2025 lên 40% vào cuối năm 2025, giai đoạn nền tảng bắt đầu thử nghiệm và triển khai tính năng beFamily.

Đáng chú ý, các chuyến xe đi hoặc đến bệnh viện và cơ sở y tế nhanh chóng lọt vào nhóm 3 điểm đến phổ biến nhất khi người dùng đặt xe hộ. Xu hướng này cho thấy nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em hoặc người không sử dụng điện thoại thông minh ngày càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh gia đình đa thế hệ vẫn phổ biến tại Việt Nam.

Đại diện Be Group cho biết, việc gia tăng mạnh nhu cầu đặt xe hộ phản ánh sự chuyển dịch từ các mục đích di chuyển thông thường như đi làm, đi chơi sang các nhu cầu thiết yếu, trong đó chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, các gia đình trẻ cũng ngày càng chủ động hơn trong việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ cha mẹ, người thân trong sinh hoạt hằng ngày.

Để đáp ứng xu hướng này, Be Group cho ra mắt tính năng beFamily (Hồ sơ gia đình), cho phép người dùng thiết lập và quản lý hành trình của nhiều thành viên trong gia đình trên cùng một tài khoản.

Tính năng này hỗ trợ tạo hồ sơ không giới hạn cho các thành viên như trẻ em, người cao tuổi hoặc phụ nữ mang thai... đồng thời cho phép lưu trữ nhiều lộ trình quen thuộc như nhà đến trường học, nhà đến bệnh viện nhằm tối ưu thao tác đặt xe.

Một điểm đáng chú ý là cơ chế xác thực bằng mã PIN, giúp đảm bảo an toàn cho các chuyến đi được đặt hộ. Tài xế chỉ có thể bắt đầu hành trình khi nhập đúng mã PIN từ hành khách, hạn chế rủi ro và tăng độ tin cậy.

Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi hành trình theo thời gian thực, ngay cả khi người được đặt xe không sử dụng điện thoại thông minh. Hệ thống cũng cho phép thiết lập các ghi chú đặc thù như hỗ trợ di chuyển, đi chậm hoặc các yêu cầu riêng về sức khỏe.

Song song đó, doanh nghiệp này cho biết đã triển khai đào tạo đội ngũ tài xế nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ nhóm khách hàng gia đình, bao gồm nhận diện chuyến xe đặt hộ, hỗ trợ hành khách đặc thù và đảm bảo quy trình an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

đặt xe tài xế đặt hộ Be ứng dụng gọi xe bệnh viện người cao tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận