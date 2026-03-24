Xu hướng đặt xe hộ người thân tăng 40%

Đáng chú ý, các chuyến xe đi hoặc đến bệnh viện và cơ sở y tế nhanh chóng lọt vào nhóm 3 điểm đến phổ biến nhất khi người dùng đặt xe hộ. Xu hướng này cho thấy nhu cầu hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em hoặc người không sử dụng điện thoại thông minh ngày càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh gia đình đa thế hệ vẫn phổ biến tại Việt Nam.

Đại diện Be Group cho biết, việc gia tăng mạnh nhu cầu đặt xe hộ phản ánh sự chuyển dịch từ các mục đích di chuyển thông thường như đi làm, đi chơi sang các nhu cầu thiết yếu, trong đó chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, các gia đình trẻ cũng ngày càng chủ động hơn trong việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ cha mẹ, người thân trong sinh hoạt hằng ngày.

Để đáp ứng xu hướng này, Be Group cho ra mắt tính năng beFamily (Hồ sơ gia đình), cho phép người dùng thiết lập và quản lý hành trình của nhiều thành viên trong gia đình trên cùng một tài khoản.

Nhu cầu đặt xe hộ cho người lớn tuổi ở Việt Nam tăng mạnh ẢNH: AI

Tính năng này hỗ trợ tạo hồ sơ không giới hạn cho các thành viên như trẻ em, người cao tuổi hoặc phụ nữ mang thai... đồng thời cho phép lưu trữ nhiều lộ trình quen thuộc như nhà đến trường học, nhà đến bệnh viện nhằm tối ưu thao tác đặt xe.

Một điểm đáng chú ý là cơ chế xác thực bằng mã PIN, giúp đảm bảo an toàn cho các chuyến đi được đặt hộ. Tài xế chỉ có thể bắt đầu hành trình khi nhập đúng mã PIN từ hành khách, hạn chế rủi ro và tăng độ tin cậy.

Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi hành trình theo thời gian thực, ngay cả khi người được đặt xe không sử dụng điện thoại thông minh. Hệ thống cũng cho phép thiết lập các ghi chú đặc thù như hỗ trợ di chuyển, đi chậm hoặc các yêu cầu riêng về sức khỏe.

Song song đó, doanh nghiệp này cho biết đã triển khai đào tạo đội ngũ tài xế nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ nhóm khách hàng gia đình, bao gồm nhận diện chuyến xe đặt hộ, hỗ trợ hành khách đặc thù và đảm bảo quy trình an toàn.