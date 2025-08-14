Xu hướng Gen Z quay lưng với smartphone

Xu hướng này phản ánh mong muốn của Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) trong việc lấy lại sự tập trung và quyền riêng tư trong bối cảnh lo ngại về tình trạng bão hòa kỹ thuật số và quyền riêng tư dữ liệu. Việc chuyển từ smartphone sang điện thoại cơ bản không chỉ là một bước lùi về công nghệ mà còn là một tuyên bố văn hóa.

Gen Z đang tìm kiếm sự đơn giản và an tâm trong thời đại mà công nghệ thường xuyên xâm phạm vào đời sống riêng tư. Từng được coi là không gian kết nối, những nền tảng mạng xã hội giờ đây trở thành những khu chợ tranh giành sự chú ý của người dùng.

Nhiều lý do khiến Gen Z quay lưng với smartphone ẢNH: ZDNET

Theo các nghiên cứu, gần một nửa thanh thiếu niên cho biết họ trực tuyến "gần như liên tục", tuy nhiên Gen Z đang dẫn đầu một cuộc nổi loạn âm thầm chống lại tình trạng quá tải kỹ thuật số. Thời gian trung bình của họ trên mạng xã hội đã giảm kể từ năm 2021, trở thành một trong năm đối tượng người tiêu dùng đang thử nghiệm các hình thức cai nghiện kỹ thuật số.

Xu hướng chuyển sang công nghệ hoài cổ của Gen Z

Để đối phó với cơn lũ kỹ thuật số, công nghệ hoài cổ đang trở nên phổ biến. Những chiếc điện thoại cổ điển, thiết bị mực điện tử không có mạng xã hội và điện thoại nắp gập với thời lượng pin lên đến cả tuần đang thu hút sự chú ý. Xu hướng này không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ mà còn lan rộng trên các nền tảng như TikTok.

Sự hấp dẫn của những thiết bị cổ điển nằm ở khả năng mang lại sự an tâm với mức giá hợp lý. Người dùng trẻ đang tìm lại niềm vui từ những bàn phím vật lý và sự đơn giản của một thiết bị không đòi hỏi sự chú ý liên tục. Chuyên gia công nghệ nhận định rằng smartphone đã trở thành một thứ gây nghiện hơn là nguồn giải trí.

Phong trào công nghệ hoài cổ không chỉ dừng lại ở điện thoại mà còn bao gồm sự hồi sinh của các thiết bị analog như máy ảnh du lịch, sổ kế hoạch giấy và đồng hồ báo thức độc lập. Những công cụ này giúp người dùng kết nối với quá khứ và cân bằng với sự mệt mỏi từ thông báo và thuật toán.

“Vũ trụ thối não” và cái bẫy ảo giác dễ chịu: Giới trẻ đang xem gì trên TikTok

Mối quan ngại về quyền riêng tư cũng là một yếu tố quan trọng trong sự chuyển đổi này. Nhiều người đang tìm kiếm các dịch vụ tự lưu trữ và hệ điều hành nguồn mở để giành lại quyền kiểm soát cuộc sống số của họ. Phong trào này không phải là từ bỏ công nghệ, mà là yêu cầu những tương tác thông minh và chú trọng hơn.

Tuy nhiên, việc chuyển sang điện thoại cơ bản không phải là điều dễ dàng. Các tiện ích hiện đại như ứng dụng dẫn đường và thanh toán kỹ thuật số đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều người tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, như kết hợp điện thoại nắp gập với máy tính bảng để tăng cường chức năng.

Khi bối cảnh kỹ thuật số tiếp tục phát triển, sức hấp dẫn của công nghệ hoài cổ vẫn mạnh mẽ. Bằng cách lựa chọn các thiết bị ưu tiên sự đơn giản, mỗi cá nhân có thể tạo ra không gian cho sự suy ngẫm trong một thế giới ngày càng kết nối. Liệu xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hay sức hấp dẫn của những cải tiến sẽ trở nên quá khó cưỡng? Chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời.