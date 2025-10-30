Xu hướng phong cách trang điểm tự nhiên khuấy đảo cộng đồng Gen Z

Là một phần của xu hướng "no makeup makeup look" khuấy đảo ngành làm đẹp năm 2025, phong cách trang điểm tự nhiên được Gen Z yêu thích, mở ra định nghĩa mới về vẻ đẹp hiện đại. Làn da khỏe khoắn, ẩm mượt kết hợp nhấn nhá ở màu má hồng và sắc son tươi sáng là đặc trưng lối trang điểm này.

Được nhiều người nổi tiếng như lăng xê mạnh mẽ, xu hướng make up tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên càng gia tăng sức hút khắp toàn cầu, đặc biệt là ở thế hệ Gen Z.

Bí quyết theo đuổi thành công phong cách này nằm ở nền tảng da khoẻ, đủ ẩm. Sau các bước dưỡng da, kem chống nắng nâng tông tự nhiên là lựa chọn hợp lý để tạo hiệu ứng da tươi tắn, trong trẻo. Má hồng kem có bóng nhẹ và màu son MLBB giúp tổng thể khuôn mặt nổi bật hơn.

Hiện nay, kem chống nắng thế hệ mới được đầu tư công thức không chỉ chống tia UV hiệu quả mà còn nuôi dưỡng da và thậm chí thay thế bước nền trang điểm. Thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam CLINICOS đã dành 2 năm tâm huyết phát triển kem chống nắng Truth Sunscreen vừa bảo vệ da toàn diện vừa hiệu chỉnh sắc da tự nhiên.

CLINICOS Truth Sunscreen nhận được nhiều đánh giá cao từ các beauty blogger trong cộng đồng làm đẹp Việt về hiệu ứng nâng tông hài hòa "da thật nhưng đẹp hơn da thật".