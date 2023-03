Xu hướng 'Sống nhẹ thêm vui' cho hàng triệu khách hàng

"One-stop shop" xử lý tất cả nhu cầu qua những cú chạm

Trong những năm gần đây, chiến lược phát triển ứng dụng ngân hàng thường được chia làm hai xu hướng chính. Một là "all-in-one" - cái gì cũng có trong một siêu ứng dụng, phục vụ từ A đến Z nhu cầu của khách hàng trên một nền tảng ứng dụng duy nhất. Hai là tính độc quyền, chỉ mình mình có - tập trung tối ưu một số tính năng đặc biệt gây sự chú ý cho khách hàng. Nhờ đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, ACB đã nghiên cứu và phát triển ứng dụng ngân hàng số ACB ONE tích hợp cả hai xu hướng phổ biến trên.

Về diện rộng, ACB ONE sau một năm được nhìn nhận như một ứng dụng tiện lợi về tài chính, giúp khách hàng có thể thực hiện online hầu hết tác vụ mà trước kia chỉ có thể thực hiện tại quầy giao dịch. Với xu hướng thanh toán không tiền mặt, xu hướng "mobile first", khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến bằng công nghệ e-KYC, thanh toán hóa đơn tự động: điện nước, học phí, internet..., giao dịch bằng QR code, mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, giải ngân trực tuyến các khoản vay… tất cả chỉ cần một ứng dụng tài chính ACB ONE. Hơn thế nữa, người dùng còn đặc biệt ưa thích giao dịch trực tuyến bởi những chính sách hoàn tiền hay ưu đãi, vừa tiện hơn lại "hời" thêm một khoản so với các phương thức truyền thống. Đơn cử như khi khách hàng gửi tiết kiệm online trên ACB ONE cũng sẽ hưởng mức lãi suất tốt hơn tại quầy.

Khi đi vào phát triển theo hướng chuyên sâu, ACB ONE tạo khác biệt khi quản trị trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm. Khi khách hàng có quá nhiều lựa chọn, họ sẽ chọn thứ khiến mình vui khi giao tiếp. Trong một khảo sát độc lập (Theo khảo sát của Mibrand Việt Nam trên 1.500 khách hàng), ACB ONE thuộc top đầu nhận được nhiều đánh giá tích cực về mặt trải nghiệm dịch vụ từ khách hàng.

Chị M. Hằng, 28 tuổi, đang làm công việc kế toán chia sẻ: "Công việc thường ngày của mình khá "đau đầu" với các con số, nên chi tiêu hàng ngày mình luôn chọn thanh toán online cho "nhẹ" đầu. Tự tổng hợp sao kê hàng tháng cũng như có "kế toán cá nhân" luôn, không sợ tiêu quá định mức. Chưa kể ngân hàng cũng hay có ưu đãi nên cũng tiết kiệm hơn làm cho mình rất vui".

Thông điệp "Sống nhẹ thêm vui" cũng từ những phản hồi, đóng góp của khách hàng mà được hình thành. Khi nghĩ về "sống nhẹ", ACB ONE mong muốn mang đến một app đa nhiệm nhưng có giao diện dễ sử dụng, nhẹ nhàng để người dùng cảm nhận sự mượt mà khi sử dụng. Và khách hàng lại càng "thêm vui" với những ưu đãi về lãi suất, những chương trình khuyến mãi ưu đãi, những điểm thưởng tích lũy thường xuyên, những quà tặng bất ngờ nhân dịp sinh nhật, những chuyến du lịch xanh khám phá thế giới.

ACB cũng đang là một trong những ngân hàng đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ định danh Video Call Face Identity, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện khách hàng ngay tại thời điểm thực hiện cuộc gọi, giúp ngăn ngừa rủi ro giả mạo cũng như gia tăng trải nghiệm khác biệt trên không gian số.

"Sống nhẹ thêm vui" cùng chương trình khuyến mãi hoàn tiền hấp dẫn

Tiếp tục đồng hành cùng phong cách sống hiện đại, ACB ONE mang đến chương trình ưu đãi hoàn tiền dành cho những khách hàng mới để khuyến khích trải nghiệm "Sống nhẹ thêm vui" cùng ngân hàng.

Cụ thể, khách hàng có thể tải app ACB ONE tại https://bit.ly/acbone và chỉ mất 1 phút để mở mới tài khoản bằng công nghệ eKYC, sau đó dùng tài khoản khởi tạo lệnh chuyển/nhận tiền 100.000 VNĐ cùng nội dung "ACBONE23" sẽ được hoàn 50.000 VNĐ vào tài khoản. Chương trình áp dụng cho 7.500 khách hàng mới trong thời hạn từ hôm nay đến hết 29.5.2023.

Ngoài ra, ưu đãi luôn được ACB duy trì xuyên suốt sau khi khách hàng mở tài khoản. Khách hàng được miễn phí giao dịch online trọn đời và nhận quà lên tới 1 triệu đồng khi liên kết tài khoản ACB với ví Zalo Pay. Khi giao dịch thanh toán hóa đơn (điện, nước, học phí, quét mã VNPAY-QR) giá trị từ 150.000 VNĐ sẽ được hoàn 30.000 VNĐ vào tài khoản. Chương trình áp dụng cho 100 khách hàng thực hiện sớm nhất trong ngày kéo dài đến 29.5.2023.