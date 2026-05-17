Thời sự Pháp luật

Xử lý 2 tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản ở Vĩnh Long

Nam Long
17/05/2026 12:40 GMT+7

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, xử lý 2 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác thủy sản (IUU).

Ngày 17.5, tin từ Bộ đội biên phòng Vĩnh Long cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện, xử lý 2 tàu khai thác thủy sản trái quy định trên vùng biển Việt Nam.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tàu khai thác thủy sản trái quy định

Theo đó, ngày 16.5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển ven bờ xã Thạnh Hải, lực lượng Hải đội biên phòng 1 (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) phát hiện tàu cá mang số hiệu VL-95023-TS, do ông N.V.H (44 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu VL-93115-TS, do ông N.H.N (46 tuổi, ngụ xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản bằng hình thức lưới kéo (cào đôi) trái quy định, cách bờ khoảng 2 hải lý.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm

Theo Bộ đội biên phòng Vĩnh Long, từ tháng 3.2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 12 phương tiện với 98 thuyền viên vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra các tàu cá

Bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, Hải đội biên phòng 1 còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về chống khai thác IUU, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trên biển, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong khai thác thủy sản hợp pháp, an toàn và bền vững.

Hai vụ án liên quan hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại xã Sông Đốc (Cà Mau) trong tháng 11 tới đây.

