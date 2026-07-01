Xử lý dứt điểm bất cập, thần tốc làm hơn 1.800 km cao tốc trong 5 năm

Tại Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, giai đoạn 2001 - 2010 cả nước chỉ đưa vào khai thác được 89 km cao tốc. Đến hết năm 2020, tổng chiều dài cao tốc được bổ sung lên 1.163 km.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 năm (2021 - 2025), ngành giao thông vận tải đã làm nên một kỳ tích khi đưa vào khai thác và thông tuyến chính toàn bộ các dự án theo kế hoạch, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc lên 3.345 km (cùng khoảng 458 km nút giao và đường dẫn).

Mục tiêu đến năm 2030 cả nước phải đạt 5.000 km cao tốc ẢNH: N.A

Dù đạt được con số ấn tượng, áp lực phía trước vẫn cực kỳ lớn khi mục tiêu đến năm 2030 cả nước phải đạt 5.000 km cao tốc theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Để hiện thực hóa mục tiêu 5.000 km cao tốc với yêu cầu "Nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn", Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư phải quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nghiêm phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhắc nhở các đơn vị tư vấn giám sát cần nâng cao tính độc lập, khách quan: Tuyệt đối không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm sâu sắc các hạn chế mà Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước đã nêu.

Cụ thể là các sai sót trong công tác lập, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán (xác định định mức, đơn giá), cũng như việc chậm triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng và các trạm dừng nghỉ.

Một trong những điểm đáng chú ý trong kết luận lần này là việc giải quyết bài toán kỹ thuật theo đặc thù từng vùng miền. Theo đó, khu vực phía Bắc phải tập trung giải pháp xử lý ổn định mái dốc. Khu vực Nam Trung bộ cần khắc phục triệt để độ dính bám đá - nhựa. Khu vực ĐBSCL thì cần đặc biệt quan tâm xử lý nền đất yếu để đảm bảo cao tốc êm thuận khi khai thác; ưu tiên giải pháp cầu cạn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương cập nhật điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm trình ban hành ngay trong tháng này làm cơ sở triển khai.

Song song, đơn vị này phải chỉ đạo các chủ đầu tư, tư vấn nghiên cứu kỹ phương án phân kỳ đầu tư sao cho phù hợp thực tế, nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong quá trình khai thác tại các dự án đã triển khai trước đây .

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao phối hợp chặt chẽ để rà soát, tham mưu ban hành hệ thống định mức, đơn giá, trong đó phải sớm có định mức sử dụng cát biển để đủ cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với thực tế. Đặc biệt, phải sớm ban hành định mức sử dụng cát biển để làm cơ sở thực hiện, giải tỏa "cơn khát" vật liệu miền Tây.

"Trước ngày 10.7, các Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế lớn (như TEDI, TEDI SOUTH, Trường Sơn) và các nhà thầu phải nộp báo cáo chi tiết về các tồn tại, bất cập trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản pháp luật để Bộ tổng hợp, sửa đổi trong thời gian tới" - Người đứng đầu ngành xây dựng giao nhiệm vụ.