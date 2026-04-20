Thời sự

Xử lý người đàn ông dùng biển số giả, cư xử hung hãn sau va quẹt xe

Thanh Quân
20/04/2026 14:00 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang lập hồ sơ, xử lý trường hợp va quẹt xe khi tham gia giao thông, sau đó dẫn đến cự cãi, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, đêm 18.4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ va quẹt xe giữa người đàn ông điều khiển xe máy biển số 70B1-578.XX với một nam shipper trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua khu phố 4, phường Long Hoa (Tây Ninh). Sau va chạm, 2 bên xảy ra cự cãi, người đàn ông sau đó rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng có mặt.

CSGT làm việc với ông H.V.L

ẢNH: CAO VŨ

Làm việc với cơ quan công an, nam shipper cho biết không bị thương, phương tiện chỉ hư hỏng nhẹ và không yêu cầu bồi thường, nhưng đề nghị xác minh, xử lý các vi phạm của người đàn ông liên quan.

Trước diễn biến vụ va quẹt xe gây bức xúc dư luận, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp Công an phường Long Hoa khẩn trương vào cuộc xác minh.

Quá trình truy tìm gặp khó khăn do phương tiện sử dụng biển số giả. Đến sáng 20.4, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển là ông H.V.L (53 tuổi, ngụ phường Long Hoa) và mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận hành vi nóng nảy, thiếu chuẩn mực sau va chạm và cam kết không tái phạm, đồng thời chấp nhận bồi thường nếu phía nam shipper có yêu cầu.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm đối với ông L. gồm: không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe; đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Xác minh clip sau va quẹt giao thông, 2 người đi ô tô đánh người đi đường

Sau va quẹt giao thông, 2 người đi ô tô đánh người đi xe máy gây náo loạn khu vực đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

