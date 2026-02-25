Đề nghị truy tố tài xế dùng biển số giả, tông mô tô CSGT rồi bỏ chạy

Ngày 25.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 - Tây Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ về tội chống người thi hành công vụ. Nhớ là tài xế lái xe bán tải tông vào xe mô tô của CSGT rồi bỏ trốn.

Nguyễn Võ Hoài Nhớ điều khiển xe bán tải tông vào xe mô tô của CSGT ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo kết quả điều tra, khoảng 7 giờ ngày 23.11.2025, Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi, ở ấp 4 Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh - trước đây thuộc H.Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển ô tô tải gắn biển kiểm soát giả 63C-376.xx lưu thông trên tỉnh 816, theo hướng từ quốc lộ 1 đến quốc lộ N2.

Trong lúc tuần tra, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ quy định nên tiến hành ghi nhận vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Nguyễn Võ Hoài Nhớ tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Thay vì chấp hành, tài xế Nhớ tăng ga bỏ chạy về phía quốc lộ N2. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức truy đuổi. Khi đến khu vực cầu Bà Thiện (ấp 5, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh), một cán bộ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng vượt lên phía trước, yêu cầu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, Nhớ vẫn điều khiển ô tô tông vào mô tô đặc chủng khiến phương tiện của lực lượng chức năng ngã xuống đường. Rất may, cán bộ CSGT không bị thương. Sau va chạm, Nhớ rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Võ Hoài Nhớ đã đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ và hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định.

Đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc xử lý nghiêm vụ việc nhằm tăng tính răn đe, giáo dục, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.