Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đề nghị truy tố tài xế dùng biển số giả, tông mô tô CSGT rồi bỏ chạy

Thanh Quân
Thanh Quân
25/02/2026 12:27 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất điều tra vụ tài xế lái xe bán tải tông vào xe mô tô của CSGT rồi bỏ trốn.

Ngày 25.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 - Tây Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ về tội chống người thi hành công vụ. Nhớ là tài xế lái xe bán tải tông vào xe mô tô của CSGT rồi bỏ trốn.

Đề nghị truy tố tài xế dùng biển số giả, tông mô tô CSGT rồi bỏ chạy- Ảnh 1.

Nguyễn Võ Hoài Nhớ điều khiển xe bán tải tông vào xe mô tô của CSGT

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo kết quả điều tra, khoảng 7 giờ ngày 23.11.2025, Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi, ở ấp 4 Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh - trước đây thuộc H.Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển ô tô tải gắn biển kiểm soát giả 63C-376.xx lưu thông trên tỉnh 816, theo hướng từ quốc lộ 1 đến quốc lộ N2.

Trong lúc tuần tra, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ quy định nên tiến hành ghi nhận vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đề nghị truy tố tài xế dùng biển số giả, tông mô tô CSGT rồi bỏ chạy- Ảnh 2.

Nguyễn Võ Hoài Nhớ tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Thay vì chấp hành, tài xế Nhớ tăng ga bỏ chạy về phía quốc lộ N2. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức truy đuổi. Khi đến khu vực cầu Bà Thiện (ấp 5, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh), một cán bộ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng vượt lên phía trước, yêu cầu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, Nhớ vẫn điều khiển ô tô tông vào mô tô đặc chủng khiến phương tiện của lực lượng chức năng ngã xuống đường. Rất may, cán bộ CSGT không bị thương. Sau va chạm, Nhớ rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Võ Hoài Nhớ đã đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ và hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định.

Đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc xử lý nghiêm vụ việc nhằm tăng tính răn đe, giáo dục, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin liên quan

Đà Nẵng: 'Lật mặt' nghi phạm dùng biển số giả gây nhiều vụ cướp giật táo tợn

Đà Nẵng: 'Lật mặt' nghi phạm dùng biển số giả gây nhiều vụ cướp giật táo tợn

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự nghi phạm gây ra 5 vụ cướp giật dây chuyền vàng trong hơn 1 tháng qua, với thủ đoạn tinh vi qua mặt lực lượng chức năng.

Khám phá thêm chủ đề

biển số giả Tông CSGT Chạy quá tốc độ Chống người thi hành công vụ Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận