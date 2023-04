Xử nghiêm nếu 'đi lụi' vào cao tốc đang thi công

Như Thanh Niên thông tin, ngày 7.4, Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) cho biết đã có văn bản gửi chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua, để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý di chuyển vào đường cao tốc này do đang trong quá trình thi công. Đồng thời, Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng chỉ đạo các nhà thầu triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường đang thi công.



Xe máy lưu thông vào tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Gia Khánh

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, thời gian qua, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dù chưa hoàn thành nhưng có nhiều phương tiện ô tô, xe gắn máy tự ý lưu thông trên tuyến. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trong khi đó, đại diện nhà thầu thi công gói thầu xây lắp số 3, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn H.Xuân Lộc, Đồng Nai) cũng cảnh báo, do đang thi công, vì lý do an toàn người dân không tự ý lưu thông trên cao tốc.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 6.4, ông Nguyễn Trung V. (45 tuổi, ngụ xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình, Bình Thuận) chạy xe máy trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang thi công, chưa hoàn thiện. Khi đến đoạn qua xã Hàm Trí, H.Hàm Thuận Bắc thì vướng vào sợi dây điện giăng ngang qua đường cao tốc ở tầm thấp, dẫn đến ông V. bị tử vong tại chỗ.

Hiện tại, 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây có hàng trăm công nhân đang thi công nhằm đưa vào vận hành trước ngày 30.4.2023 nên có nhiều chướng ngại vật trên công trường. Vì lý do an toàn, nhà thầu cảnh báo người dân không tự ý lưu thông vào cao tốc khi đang trong quá trình thi công.

Bất chấp nguy hiểm

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án gay gắt hành vi bất chấp nguy hiểm của một số lái xe khi điều khiển phương tiện lưu thông vào các cao tốc chưa hoàn thiện. "Nhiều công trường cao tốc thi công đã có biển báo nhưng người dân vẫn hiên ngang đi vào bên trong bất chấp nguy hiểm. Các anh vừa thiếu ý thức vừa đang xem thường tính mạng của mình đó. "Nhanh một phút chậm cả đời", xin được để lại câu này như một lời nhắc nhở", BĐ Thành Lê phê phán.

Cùng quan điểm, BĐ Minh Vũ ý kiến: "Quan trọng nhất vẫn là ý thức. Nhiều trường hợp người chạy xe máy, ô tô vẫn tự ý di chuyển vào các công trường đang thi công như Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây… dù đơn vị thi công cũng đã đưa ra cảnh báo. Chính các anh đang bán mạng sống của mình cho tử thần thì đừng trách ai".

Còn BĐ Xuân Tiến viết: "Vẫn là câu chuyện ý thức. Các công trường đều có biển cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bất chấp vì muốn rút ngắn thời gian di chuyển. Đã có những trường hợp tử vong vì điều này nhưng dường như có người vẫn chưa biết sợ".

"Tinh thần thượng tôn pháp luật cũng như ý thức của một số người kém quá. Biết sai, nguy hiểm mà vẫn bất chấp thì phải xử phạt thật nặng. Ý thức đi đứng như thế này khi xảy ra chuyện rồi lại đổ thừa do số", BĐ Hoa Nguyen bức xúc.

Phạt nặng để răn đe

Trước thực trạng trên, BĐ Nguyễn Hoàng đề nghị các cơ quan chức năng ngoài tuyên truyền thì tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn chặn người dân tự ý điều khiển phương tiện vào cao tốc đang thi công. "Nếu cố tình vi phạm thì chỉ có xử phạt thật nặng", BĐ này thẳng thắn.

Bất chấp thế này có ngày hậu quả nặng nề, lúc đó có hối thì đã muộn. Trúc Nhân Lắp camera giám sát rồi phạt nguội chủ xe, tước giấy phép lái xe của người điều khiển. Làm mạnh thì tình trạng này sẽ chấm dứt. Bích Hòa

"Mong sao những ai điều khiển phương tiện lưu thông trên đường đừng vì nhanh vài phút mà bán rẻ tính mạng của mình. Đã vậy hành vi này còn ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Nó khác nào vi phạm pháp luật đâu. Cá nhân tôi cho rằng nhà thầu cần chặt chẽ hơn trong vấn đề này, củng cố thêm nhiều rào chắn bê tông để ngăn tài xế không được phép lưu thông vào cao tốc đang thi công. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và phải phạt nặng các trường hợp vi phạm để làm gương, giải quyết triệt để", BĐ Quang Thành đề nghị.

Tương tự, BĐ Trinh Pham cho rằng: "Các đơn vị thi công cần phải lập các rào chắn thật kỹ, đảm bảo quy định của công trường. Hơn hết người dân cần phải nâng cao ý thức của mình vì đó cũng là cách để tự bảo vệ tính mạng. Nếu không chấp hành tốt thì phải phạt nặng chứ không thể để tình trạng này kéo dài".

"Nếu bắt gặp trường hợp người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy bất chấp quy định mà di chuyển vào khu vực thi công thì xử lý ngay, tịch thu xe luôn để họ biết sợ. Nếu không thể chờ đợi ý thức của người dân thì nên có những biện pháp cưỡng chế, tránh những tai nạn thương vong xảy ra", BĐ Hoàng Đạt ý kiến.