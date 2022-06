Xử nghiêm vi phạm giao thông

Như Thanh Niên thông tin, thực hiện công điện của Thủ tướng về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm, từ ngày 20.6 đến hết ngày 20.9, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Trong đó, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm tốc độ; vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Để xử lý tận gốc vi phạm về nồng độ cồn, Bộ Công an đề nghị lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường... nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Đối với vi phạm về tốc độ, cần có biện pháp cảnh báo, công khai, kết hợp với bí mật. Đồng thời, tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) để nâng cao hơn nữa ý thức người dân. Về các phương tiện cơi nới, chở quá tải trọng, quá khổ phải kiên quyết, bắt buộc hạ tải, cưỡng chế mới cho di chuyển...

Làm nghiêm, quyết liệt, triệt để

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự ủng hộ cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm giao thông. “Ủng hộ lực lượng công an giao thông làm mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hiện nay, tình trạng giao thông rất lộn xộn, ý thức tham gia giao thông của một số người dân rất kém, ra đường cứ nơm nớp lo sợ. Cần tăng chế tài cho các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, cơi nới chở quá tải... Phải làm thật nghiêm, quyết liệt, triệt để, lâu dài để lập lại trật tự ở lĩnh vực này”, BĐ Trúc Tùng đề nghị.

Nguyên nhân khiến một số tuyến đường dân sinh bị xuống cấp, hư hại nhanh chóng cũng bởi các phương tiện giao thông cơi nới quá khổ, quá tải này mà ra. Kiên quyết xử phạt là đúng rồi. Phung Hoang Việc xử lý nghiêm, quyết liệt lực lượng chức năng phải thực hiện hằng ngày, thường xuyên chứ không phải lâu lâu mở cao điểm, nếu làm không kiên quyết thì đâu sẽ hoàn đấy, như bắt cóc bỏ đĩa. Trung Dũng





BĐ Hoàng Sơn ý kiến: “Người dân luật đã xử nghiêm khi vi phạm nồng độ cồn, còn cán bộ đảng viên xử nặng gấp đôi vì cán bộ đảng viên là người để người dân học theo cái tốt”.

“Công an các tỉnh nên có đường dây nóng để công dân gửi hình ảnh thông tin về xe quá tải đến để xử lý và nên có thưởng cho người cung cấp hình ảnh, thông tin về xe quá tải quá khổ”, BĐ Lê Dũng kiến nghị.

Tương tự, BĐ Hung Son viết: “Cơi nới thùng xe là tình trạng xảy ra thường xuyên và rất lâu rồi. Hành động này là vi phạm rất nặng vì gây nguy hiểm khi xe di chuyển trên đường và tăng trọng lượng xe khi chở hàng làm hư đường sá. Ủng hộ cơ quan chức năng làm mạnh, quyết liệt”.

Vẫn làm mạnh sau cao điểm

Bên cạnh ủng hộ làm nghiêm, quyết liệt, triệt để, nhiều ý kiến cũng đề nghị lực lượng chức năng sau đợt cao điểm vẫn tiếp tục xử lý như vậy. “Cần phải có chiến dịch xử lý lâu dài và không có quy định thời gian”, BĐ Phương Lê mong mỏi.

Cùng quan điểm, BĐ Quang Vinh viết: “Thiết nghĩ, việc kiểm tra, kiểm soát giao thông là trách nhiệm thường xuyên của cơ quan quản lý, để dẫn đến tình trạng trên thì các cơ quan này phải nghiêm túc và xem xét lại cách làm đã đảm bảo đầy đủ trách nhiệm chưa. Tuần tra giao thông là trách nhiệm thường xuyên của CSGT, nếu tình trạng vi phạm luật giao thông không giảm thì phải tăng cường lực lượng để đảm bảo ATGT, chứ không nên lập chiến dịch theo kiểu đứt đoạn chỉ làm cho chủ xe và cánh tài xế thêm xem thường pháp luật”.

“Hoàn toàn ủng hộ sự quyết liệt này của CSGT. Yêu cầu xử lý mạnh tay với các hành vi vi phạm luật giao thông... Chúng ta phải làm mạnh, kiên quyết, kể cả sau đợt cao điểm, mới mong tình trạng này cải thiện”, BĐ Duy Minh ý kiến. “Cần làm quyết liệt, đồng bộ, liên tục, lâu dài, chứ làm mạnh 2, 3 tháng sau đó buông lơi thì đâu lại vào đấy”, BĐ Miên Tường nêu quan điểm.