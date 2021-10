Xử nghiêm việc lợi dụng cấp mã luồng xanh thu lợi bất chính

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30.9, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” trong việc cấp mã luồng xanh cho xe tải, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng (ảnh).

Theo điều tra, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, các xe muốn lưu thông phải có mã QR (lưu thông luồng xanh) do cơ quan có thẩm quyền cấp cho phương tiện thuộc HTX hoặc công ty, doanh nghiệp. Việc cấp mã luồng xanh được tiến hành duyệt cấp online cho tất cả các loại xe tải khi đầy đủ thủ tục, hoàn toàn miễn phí.

Nắm bắt nhu cầu của một số người dân cần mã QR nhưng không thuộc đối tượng được cấp nên 8 bị can thuộc nhân viên của Công ty TNHH xuất nhập khẩu ô tô Miền Nam (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và HTX An Khang đã móc nối với một chuyên viên của Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Phòng Quản lý hạ tầng số 1, Sở GTVT TP.HCM) để làm trái quy trình cấp thẻ luồng xanh nhằm thu lợi bất chính.

Có thể nhiều người cho đây là chuyện vặt, không đáng quan tâm. Nhưng tôi lại cho rằng “một cái trứng” hôm nay có thể là “một con bò” ngày mai. Hãy mạnh tay xử lý nghiêm khắc để tránh những “chuyện lớn” ngày mai. Hoàn Châu Hành vi của những người này đã làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan nhà nước. Đề nghị truy tố xử thật nghiêm minh, để răn đe, làm gương cho những người khác. Mai Quyên

Khi người dân có nhu cầu xin cấp mã QR, các bị can thu nhận hồ sơ và tiền. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện trao đổi qua mạng xã hội Zalo, còn tiền thì chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi nhận hồ sơ và tiền, các bị can móc nối với một chuyên viên của Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ làm trái quy trình, nhằm được xét duyệt và cấp mã luồng xanh không theo thứ tự thời gian và không xét đến thứ tự mặt hàng ưu tiên vận chuyển. Bên cạnh đó, các bị can còn yêu cầu những xe được cấp phải đóng phí và “tiền lo lót”. Bằng thủ đoạn trên, từ cuối tháng 8 đến nay, các bị can đã thu lợi bất chính 1,34 tỉ đồng.

Không thể chấp nhận được

“Thời dịch bệnh, trong khi bao nhiêu y bác sĩ tuyến đầu từng giây từng phút căng mình chống dịch, giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân, trong khi các tình nguyện viên không quản ngại gian khó phục vụ các F0, trong khi bao nhiêu người góp sức, góp tiền… cùng chung chống dịch, thì những bị can này lại “kiếm ăn” bất chính. Quá đau lòng!”, bạn đọc (BĐ) Trác bức xúc viết.

Nhiều BĐ khác cũng cho rằng hành vi của 8 bị can trên là không thể chấp nhận được. Cùng quan điểm, BĐ Đức Tuấn nhận xét: “Dịch bệnh ai khó khăn thì mặc kệ, miễn mình kiếm chác được thì kiếm chác. Đề nghị xử cho chừa luôn”. BĐ Tổ cũng cho rằng: “Với những người này, đúng là không có việc gì không kiếm tiền được. Hết biết! Mong rằng họ sẽ phải nhận bản án thích đáng”. BĐ Mạnh Hà thì khen ngợi Công an H.Trảng Bom đã vào cuộc điều tra và phối hợp cùng các lực lượng liên quan bắt giữ 8 bị can trên, và mong rằng “cần xử lý nghiêm khắc những kẻ trục lợi bất chính”.

“Tiền lo lót” đến những ai ?

Quan tâm đến vụ án trên, BĐ Quả cho biết: “Đề nghị làm rõ: những người được cấp thẻ luồng xanh này sử dụng để làm gì, tại sao phải “chạy” để có thẻ luồng xanh?”.

Cùng ý kiến, BĐ Xuyên thắc mắc: “Rất cần làm rõ tại sao không thuộc đối tượng được cấp mà nhiều người lại muốn có mã QR (lưu thông luồng xanh)? Mục đích là gì? Có “cầu” này dẫn đến có 8 bị can “cung” cho họ, mới ra đường dây này”.

Trong khi đó, BĐ Tuấn Hùng cũng đề nghị: “Làm rõ “tiền lo lót” như các bị can khai còn có ai liên quan nữa hay không?”. Bởi vì, BĐ Tuấn Hùng nghi ngờ: “Nếu chỉ cần móc nối với một chuyên viên là “xong” thì sự việc “đơn giản” thế sao? Công an đã vào cuộc chắc sẽ nhanh chóng làm rõ được nghi vấn này”.