Tính toán mở 'luồng xanh' vùng Đông Nam bộ

Tiếp tục kiểm soát người ra vào TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai Hôm qua (30.9), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký công điện của Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (gọi tắt là khu vực). Thủ tướng cho rằng yêu cầu đi lại của người dân trong khu vực với các tỉnh, TP khác là rất lớn và chính đáng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong khu vực dù đã từng bước được kiểm soát, nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Mặt khác, người dân trong khu vực đã được ưu tiên tiêm vắc xin mũi 1, nhưng vẫn có thể bị nhiễm vi rút và lây truyền cho người khác trong khi độ bao phủ vắc xin tại các địa phương khác còn thấp. Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào khu vực. Việc đưa đón người ra, vào khu vực phải được chính quyền các tỉnh, TP trong khu vực và tỉnh, TP khác thống nhất, tổ chức an toàn, chu đáo. Chính quyền TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh, TP khác ngoài khu vực. Chí Hiếu