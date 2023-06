Xử phạt 3 người thông tin bịa đặt về vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Ngày 14.6, thông tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 15 triệu đồng đối với 2 người dân là ông Q.C (ngụ tại H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) và bà H.T (ngụ tại TP.Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk.



Công an làm việc với bà H.T TÂN KỲ

Cụ thể, vào ngày 11.6 và 12.6, ông Q.C và bà H.T đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải, bình luận với nội dung xuyên tạc, bịa đặt về vụ tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, ông C. và bà T. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt ông C. và bà T. mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, vào ngày 13.6, Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông H.X.D (31 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Dương, H.Cẩm Xuyên) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ông H.X.D bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng TÂN KỲ

Ông D. được xác định sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân dưới một bài viết thông tin về vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nếu gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự.