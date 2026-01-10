Xử phạt kịch khung 3 tỉ đồng với hai cá nhân thao túng giá cổ phiếu SJS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nhiều cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán và cho mượn tài khoản để giao dịch dẫn đến thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, nay là Công ty CP SJ Group (mã chứng khoán SJS).

Hai cá nhân bị xử phạt 3 tỉ đồng do thao túng giá cổ phiếu SJC ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, xử phạt ông Nguyễn Ngọc Chiến tại Trường Quản trị kinh doanh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên và ông Trần Quang Cành, địa chỉ tại phường Phương Liệt, TP.Hà Nội với mức tiền phạt 1,5 tỉ đồng mỗi người. Trong giai đoạn từ ngày 10.4.2023 đến 10.1.2024, hai cá nhân này đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. Đây là mức xử phạt hành chính cao nhất đối với cá nhân với hành vi thao túng giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra và tính toán khoản thu trái pháp luật, cơ quan chức năng xác định không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm này. Bên cạnh hình thức phạt tiền, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn hai năm kể từ ngày 10.1.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 5 cá nhân khác bao gồm ông Vũ Anh Tuấn tại Hà Nội; ông Nguyễn Anh Tuấn tại Hà Nội; ông Nguyễn Việt Bắc tại Bắc Ninh; ông Nguyễn Huy Hoàng tại Hà Nội và ông Nguyễn Đức Đông tại Hưng Yên vì đã cho hai cá nhân nói trên mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng giá cổ phiếu. Các cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng kể từ ngày 10.1. Đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán trong hai năm; bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các định chế tài chính gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cùng các công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn hai năm.