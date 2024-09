Xử phạt người 'chặt chém' streamer IshowSpeed

Liên quan đến vụ việc nam streamer IshowSpeed bị "chặt chém" khi thuê xe điện cân bằng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngày 15.9.2024, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.P.Q.M (23 tuổi, ở Q.4) về 2 hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền phạt đối với M. là 10 triệu đồng.

Ngoài xử lý vi phạm hành chính, Công an P.Bến Nghé còn tịch thu xe điện cân bằng và buộc M. viết cam kết chấp hành các quy định, không được tái phạm.

Cùng được đưa về phường với M. còn có ông N.M.H (53 tuổi, ở Q.1, người xuất hiện trong đoạn clip cùng M. có hành vi "chặt chém" nam streamer IshowSpeed).

Người đại diện của nam streamer IshowSpeed chấp nhận lời xin lỗi và vui vẻ nhận lại tiền, cùng gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc xử lý

Sau khi làm việc với công an, 2 người này đã nhận thức được hành vi của mình và đã đến khách sạn nơi IshowSpeed tham dự sự kiện để nói lời xin lỗi và trả lại tiền. Tại đây, người đại diện của nam streamer chấp nhận và vui vẻ nhận lại tiền, cùng gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc xử lý.

Liên quan vụ việc, M. và ông H. khai khoảng 17 giờ 30 ngày 14.9, ông H. đi xe ôm ra góc đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Huệ chơi với M. Tại đây, M. mang ba chiếc xe điện cân bằng vào phố đi bộ Nguyễn Huệ để cho người dân thuê, lấy tiền.

Lúc chưa có khách, cả 2 sử dụng xe điện để chạy chơi thì gặp một nhóm người nước ngoài, trong đó có nam streamer. IshowSpeed đã chào hỏi 2 người bằng tiếng Anh và hỏi thuê xe giá bao nhiêu tiền.

M. nói do không biết tiếng Anh nên nhờ ông H. hỗ trợ. Sau đó M. nói giá thuê xe điện 1 giờ là 1 triệu đồng và ông H. phiên dịch lại với nam streamer. Sau đó IshowSpeed đưa ông H. một xấp tiền và hỏi tiền nào thì ông H. rút hai tờ 500.000 đồng trên tay nam streamer.

Sau khi đưa tiền, IshowSpeed lên xe điện cân bằng để trải nghiệm khoảng 5 phút. Ông H. đưa lại 1 triệu đồng cho M. và tiếp tục chơi xe điện cân bằng.

Đến khoảng 18 giờ 35, ông H. quay lại chỗ M. thì bị Công an P.Bến Nghé kiểm tra và mời về làm việc như trên.

Công an xác định ông H. chỉ là bạn của M. và không phải là người cho thuê xe điện. Thời điểm xảy ra vụ việc, do M. không biết tiếng Anh nên ông H. phiên dịch cho M. Do đó, ông H. không bị xử lý.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 14.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông hành nghề cho thuê xe điện cân bằng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã thu của nam streamer IshowSpeed 1 triệu đồng trong ít phút sử dụng xe điện.

Qua xác minh, đoạn clip này được cộng đồng mạng trích lại từ cuộc phát trực tiếp kéo dài 3 giờ đồng hồ của nam streamer trong chuyến tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thời điểm IshowSpeed phát trực tiếp có 169.000 người xem.

Đoạn clip thể hiện, khi nam streamer đang tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ thì thấy có trò xe điện cân bằng nên đến trải nghiệm. Lúc này, người đàn ông báo giá thuê dịch vụ là 100 USD, nhưng thấy nam streamer khựng lại thì người đàn ông đứng cạnh báo lại giá 1 triệu đồng. Sau đó IshowSpeed đã phải trả 1 triệu đồng sau khi sử dụng xe điện chỉ ít phút.

Nam streamer là Darren Watkins Jr. (19 tuổi, người Mỹ), sở hữu kênh YouTube gần 30 triệu người đăng ký đến Việt Nam tham quan.