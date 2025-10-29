Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xử phạt người gọi đường dây nóng bệnh viện chửi nhân viên trực

Gia Bách
29/10/2025 17:05 GMT+7

Nhiều lần dùng lời lẽ xúc phạm nhân viên trực đường dây nóng của Bệnh viện đa khoa Cà Mau, một người đàn ông bị công an xử phạt hành chính.

Ngày 29.10, tin từ Công an P.Hòa Thanh (Cà Mau) cho biết đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.T.K (39 tuổi, ở Cà Mau) 2,5 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Ông K. là người đã nhiều lần gọi vào đường dây nóng của Bệnh viện đa khoa Cà Mau để chửi nhân viên trực.

Cà Mau: Gọi đường dây nóng chửi bác sĩ, người đàn ông bị phạt 2,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhiều lần gọi vào đường dây nóng của Bệnh viện đa khoa Cà Mau chửi nhân viên trực, người đàn ông bị phạt 2,5 triệu đồng

ẢNH: G.B

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Cà Mau trình báo đến Công an P.Hòa Thành về việc có một người tự xưng tên Trung, liên tục gọi vào đường dây nóng của bệnh viện và dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm nhân viên trực.

Vào cuộc xác minh, Công an P.Hòa Thành xác định người gọi điện là ông Đ.T.K. Kết quả xác minh cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông K. và vợ. Khi người vợ đang nằm điều trị tại bệnh viện, ông K. tìm đến, nhưng bảo vệ ngăn cản theo đề nghị của bệnh nhân vì lo ngại ông mang theo hung khí.

Bực tức vì không được gặp vợ, ông K. gọi liên tục gọi vào đường dây nóng của bệnh viện chửi bới, đe dọa nhân viên trực. 

Tại cơ quan công an, ông K. thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

Công an P.Hòa Thành đã ra quyết định xử phạt ông K. 2,5 triệu đồng về hành vi nhiều lần gọi điện vào đường dây nóng của bệnh viện chửi nhân viên trực.

Tin liên quan

Bị đòi nợ, chuyển cuộc gọi vào đường dây nóng của công an

Bị đòi nợ, một người ở P.5, TP.Cà Mau (Cà Mau) chuyển cuộc gọi vào số máy đường dây nóng của công an nhằm hù dọa.

Khám phá thêm chủ đề

Đường dây nóng Bệnh viện đa khoa Cà Mau bảo vệ mâu thuẫn cà mau
