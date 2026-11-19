Ngày 14.11, PV Thanh Niên trở lại những tụ điểm mà báo đã phản ánh, ghi nhận nhiều điểm kinh doanh dịch vụ internet đã tuân thủ nghiêm khung giờ hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Đúng 22 giờ 10 cùng ngày, tại tiệm Net 269 (P.Thủ Đức), toàn bộ hệ thống máy tính được ngắt hoạt động, cửa cuốn kéo kín và đèn bảng hiệu tắt hẳn, không còn cảnh nhân viên lén lút đón khách như trước. Lúc 22 giờ 30 tại tiệm net Black Kingdom (P.Thạnh Mỹ Tây), không gian bên ngoài cũng trở nên vắng lặng, cửa ra vào được khóa chặt...

Địa phương đồng loạt vào cuộc kiểm tra, xử phạt

Sau phản ánh của Thanh Niên về tình trạng một số tiệm net ở TP.HCM không chấp hành đóng cửa sau 22 giờ; UBND các địa phương liên quan đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, tổ chức kiểm tra và có phản hồi về công tác quản lý địa bàn.

Bà Trần Thị Hồng Thúy, Phó chủ tịch UBND P.Thủ Đức, cho biết: "Ngay sau bài viết trên Báo Thanh Niên, phường đã triển khai tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất hàng loạt cơ sở kinh doanh đại lý internet, điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng".

Tiệm net Black Kingdom (P.Thạnh Mỹ Tây) nghiêm túc chấp hành đóng cửa lúc 22 giờ theo quy định ẢNH: NI NA

Kết quả kiểm tra đột xuất sau 22 giờ ngày 4.11, tổ công tác P.Thủ Đức ghi nhận sự chuyển biến tích cực từ nhiều cơ sở. Cụ thể, tại tiệm Net 269 (đường Hoàng Diệu 2), thời điểm lực lượng chức năng có mặt, cơ sở đã đóng cửa và xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan. Tại cơ sở X-Stadium (đường số 5), tiệm cũng đóng cửa, không phục vụ khách ngoài khung giờ quy định.

Bên cạnh những cơ sở nghiêm túc chấp hành, quá trình kiểm tra đột xuất vẫn phát hiện một số điểm kinh doanh cố tình phớt lờ quy định, lén lút mở cửa phục vụ khách sau 22 giờ. Cụ thể, trong đợt kiểm tra đêm 4.11, khi tổ công tác tiếp cận cơ sở Way Station (số 56 Dân Chủ, P.Thủ Đức), tiệm net này vẫn mở cửa hoạt động sau 22 giờ. UBND P.Thủ Đức đã mời đại diện cơ sở lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu ban hành quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Tổ công tác P.Thủ Đức xử phạt quán internet Way Station ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Còn đại diện UBND P.Thạnh Mỹ Tây khẳng định công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ internet luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Qua công tác kiểm tra, giám sát từ ngày 1.10 (thời điểm Quyết định 73/2026 của UBND TP.HCM có hiệu lực - PV) đến nay, tổ công tác liên ngành của phường đã phát hiện và lập biên bản, xử phạt cơ sở Win.D Gaming (đường Võ Oanh) 6,525 triệu đồng do kinh doanh quá giờ quy định. Sau khi nhận quyết định xử phạt, ông L.T.A (chủ cơ sở Win.D Gaming) đã ký cam kết không tái diễn tình trạng hoạt động sau 22 giờ hằng ngày.

Gian nan ngăn chặn tiệm net hoạt động "chui"

Dù chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra và áp dụng chế tài xử phạt, song thực tế công tác quản lý loại hình dịch vụ này vẫn đang đối mặt không ít khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND P.Thủ Đức, hạn chế lớn nhất hiện nay xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm của một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh. Việc các tụ điểm này hoạt động lén lút xuyên đêm không chỉ làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực đến sức khỏe, tâm lý của người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.

Người chơi "quay xe" vì tiệm Net 269 đóng cửa đúng giờ (ảnh chụp lúc 22 giờ 10 ngày 14.11) ẢNH: NI NA

Đại diện UBND P.Thạnh Mỹ Tây cũng nhìn nhận đây là thực trạng và khó khăn chung của nhiều địa phương hiện nay trong công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ internet công cộng.

Lãnh đạo UBND P.Thủ Đức và P.Thạnh Mỹ Tây đều khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết không tái phạm; chỉ đạo phòng VH-XH phối hợp chặt chẽ với công an phường, các sở, ngành và ban điều hành khu phố tăng cường tần suất kiểm tra thường xuyên lẫn đột xuất. Mọi trường hợp cố tình hoạt động ngoài khung giờ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày sẽ bị kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.