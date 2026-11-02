Tiệm net ở TP.HCM hoạt động sau 22 giờ bất chấp lệnh cấm

Quyết định 73/2026 của UBND TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.10 quy định các đại lý internet chỉ được phép hoạt động từ 8 - 22 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều quán internet trên địa bàn vẫn hoạt động 24/24 bằng cách giả đóng cửa.

Đóng cửa nhưng không đóng quán

Khoảng 22 giờ một ngày đầu tháng 10, chúng tôi tìm đến quán internet X-Stadium trên đường số 5 (phường Thủ Đức, TP.HCM). Quán nằm khuất phía sau một bãi giữ xe ô tô, cách mặt đường chính khoảng 50 - 100 m. Từ bên ngoài, rất khó nhận biết nơi này có đang hoạt động hay không.

Quán net 269 kéo hờ cánh cửa xuống để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng Ảnh: Ni Na

Một nam thanh niên tự giới thiệu là nhân viên giữ xe cho biết quán đã ngừng nhận khách mới từ 21 giờ nhưng bên trong, các máy vẫn hoạt động, phục vụ khách quen và người đã vào quán chơi từ trước. "Chị vào chơi đến 23 giờ thì khó cho bên em quá. Giờ quy định quán net chỉ được mở tới 22 giờ nên bên em không mở cửa cho chị ra được. Một là chị chơi đến sáng, hai là chị đợi đến 1 giờ sáng bên em mở cửa cho", nam nhân viên nói với chúng tôi.

Khu vực này tập trung nhiều trường đại học, lượng sinh viên đông nên không khó tìm một quán internet hoạt động về đêm. Tiếp tục ghi nhận, chúng tôi đến quán Net 269 trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Thủ Đức). Đã quá 22 giờ, quán vẫn sáng đèn, cửa mở và khách chơi game ra vào liên tục. Tiệm net có 2 tầng với khoảng trên dưới 100 máy tính. Theo quan sát, hầu hết các máy đều có người chơi. Khách hàng chủ yếu là nam giới trong độ tuổi từ 18 - 30. Một số người có đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi sau nhiều giờ ngồi trước màn hình máy tính.

Khoảng 23 giờ, chủ quán bắt đầu kéo cửa lớn xuống. Cửa nhỏ được hạ hơn phân nửa, chừa lại một khoảng vừa đủ để khách bên ngoài nhận biết quán vẫn còn hoạt động. Mỗi khi có người đến, cửa lại được kéo lên cho khách vào rồi nhanh chóng đóng xuống. Bên trong, các dãy màn hình vẫn sáng, người chơi tiếp tục tập trung vào những trận game. Thỉnh thoảng, cửa lại được kéo lên khi có khách đến, rồi nhanh chóng hạ xuống.

Khoảng 22 giờ ngày 12.10, tại quán Black Kingdom trên đường D5 (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cửa quán được đóng kín, nhìn từ mặt tiền, người đi đường khó nhận biết bên trong vẫn tiếp tục hoạt động. Khi chúng tôi đến hỏi quán còn nhận khách hay không, một nam nhân viên xác nhận vẫn phục vụ bình thường. Theo người này, quán chỉ đóng cửa phía ngoài, khi có khách đến hoặc ra về thì mở cửa, sau đó tiếp tục đóng lại. "Đêm có nhiều khách tới chơi nên quán vẫn mở tới sáng. Tới giờ quy định thì đóng cửa nhưng trong vẫn hoạt động bình thường", nam nhân viên nói.

Game thủ ở quán Net 1990 có “gói bảo hành” Ảnh: Ni Na

"Gói bảo hành" cho khách

Không phải quán net nào cũng chọn cách kéo cửa xuống, giữ khách bên trong sau 22 giờ. Có nơi vẫn đón khách vào ban đêm, thậm chí nhân viên xác nhận nhận khách bất kể thời điểm trong ngày.

Gần 1 giờ sáng, chúng tôi đến quán Net 1990 trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh). Tầng dưới là quán bi-a hoạt động xuyên đêm, còn khu vực internet nằm ở tầng trên, có lối đi riêng. Khi chúng tôi hỏi nhân viên quán giờ này còn nhận khách không, nhân viên khẳng định: "Nhận 24/24 không chừa ngày nào".

Tại đây, chúng tôi được nhân viên tư vấn nhiều mức giá tùy cấu hình máy. Nếu tính theo giờ, giá thấp nhất là 10.000 đồng/giờ, những máy có cấu hình cao có giá 18.000 đồng/giờ. Đáng chú ý, nhân viên còn giới thiệu gói 50.000 đồng cho 8 tiếng áp dụng từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, được gọi là "gói bảo hành". Theo lời nhân viên, nếu khách đang chơi mà lực lượng chức năng kiểm tra, khách sẽ được quán "đền bù" 100% tiền chơi.

Tại quán net Galaxy Esport Center (phường Thạnh Mỹ Tây), hoạt động kinh doanh internet sau 22 giờ cũng diễn ra công khai. Khi được hỏi về việc quán vẫn mở cửa vào ban đêm, một nhân viên giải thích khu vực internet nằm ở tầng trên, còn tầng dưới là quán cà phê hoạt động 24/24 nên quán vẫn mở cửa bình thường. "Quán đã hoạt động như vậy nhiều ngày nay và chưa gặp trường hợp bị xử lý", nam nhân viên nói. Tuy nhiên, khi được hỏi nếu cơ quan chức năng kiểm tra thì quán sẽ giải quyết ra sao, người này thừa nhận chưa rõ và phải liên hệ với quản lý để tìm phương án.

Cũng ở phường Thạnh Mỹ Tây, quán internet Win.D Gaming (đường Võ Oanh) vẫn mở cửa đón khách sau 22 giờ. Trong khoảng 10 phút quan sát, chúng tôi ghi nhận hơn chục lượt khách ra vào liên tục. Quán bố trí các tầng từ 2 đến 7 làm khu vực chơi game, mỗi tầng có khoảng 60 - 80 máy tính. Thời điểm PV Thanh Niên ghi nhận, phần lớn các máy trong quán đang có người chơi. Đây là chuỗi quán internet có nhiều chi nhánh tại TP.HCM, đầu tư hệ thống máy tính lớn, hiện đại để phục vụ nhu cầu chơi game của khách hàng.

Cày net đêm chỉ với 3.000 ĐỒNG /giờ

Để thu hút khách lượng khách lớn vào buổi đêm, nhiều quán internet tại TP.HCM áp dụng các gói combo đêm với giá chỉ vài chục nghìn đồng, thấp hơn đáng kể so với hình thức tính tiền theo giờ.

Tại S Gaming (phường Tân Phú), giá combo đêm rẻ hơn rất nhiều. Cụ thể, khách chỉ cần trả 27.000 đồng cho 9 tiếng sử dụng máy, từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, tương đương 3.000 đồng/giờ. Nếu chơi lẻ theo giờ có giá từ 8.000 - 17.000 đồng, tùy cấu hình máy. Ngồi chơi xuyên đêm tại quán S Gaming, anh B.M.T (24 tuổi) cho biết đây là khung giờ "cày net" quen thuộc của anh. Một trong những lý do khiến anh chọn chơi game ban đêm là giá combo rẻ hơn đáng kể so với tính tiền theo giờ. "Với cùng khoảng thời gian 8 - 9 tiếng, nếu chơi ban ngày và trả tiền theo giờ, tôi phải bỏ ra số tiền có thể đắt gấp 3", anh T. nói.

Qua ghi nhận, dù quy định giới hạn thời gian hoạt động đã có hiệu lực, nhiều quán internet tại TP.HCM vẫn tìm cách duy trì kinh doanh sau 22 giờ. PV Thanh Niên tiếp tục tìm hiểu vì sao các cơ sở này vẫn bất chấp quy định cũng như lý do nhiều bạn trẻ lựa chọn chơi game xuyên đêm, ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt, an ninh trật tự. (còn tiếp)