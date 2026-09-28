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    Thời sự

    Quán internet ở TP.HCM phải đóng cửa sau 22 giờ

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông

    Các quán internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn TP.HCM chỉ được phép hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

    UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 73/2026 về thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn.

    Cụ thể, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép hoạt động từ 8 giờ - 22 giờ hằng ngày.

    Riêng các điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập internet không thu cước thì tuân thủ theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh.

    Các tiệm internet ở TP.HCM phải đóng cửa sau 22 giờ - Ảnh 1.

    Các đại lý internet ở TP.HCM phải đóng cửa sau 22 giờ hằng ngày

    ẢNH: THANH NAM

    UBND TP.HCM yêu cầu tất cả đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải niêm yết công khai thời gian mở cửa, đóng cửa tại địa điểm kinh doanh.

    Quyết định 73/2026 của UBND TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.10.

    Đối với quán internet cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điều 68 Nghị định 147/2024 của Chính phủ quy định các điểm này không được hoạt động từ 22 giờ - 8 giờ sáng hôm sau.

    Với quy định mới, tất cả đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng ở TP.HCM dù có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hay không cũng phải dừng hoạt động sau 22 giờ.

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