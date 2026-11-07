Xử phạt Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM 284 triệu đồng với 14 hành vi vi phạm

14 hành vi vi phạm của Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

Theo quyết định 5715/QĐ-XPHC của Sở GD-ĐT TP.HCM được ký ngày 5.11, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM đã thực hiện 14 hành vi vi phạm hành chính gồm:

Bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định. Hành vi này bị xử phạt 15 triệu đồng. Sử dụng nhà giáo, người dạy không phù hợp với chuyên môn được đào tạo đối với hành vi sử dụng nhà giáo giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Hành vi này bị xử phạt 17,5 triệu đồng. Tổ chức đào tạo liên thông không đủ điều kiện theo quy định. Hành vi này bị xử phạt 45 triệu đồng. Không thực hiện chế độ báo cáo thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp theo quy định. Hành vi này bị xử phạt 25 triệu đồng. Xây dựng, ban hành chương trình đào tạo không đúng với mục tiêu, cấu trúc, nội dung, không bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Hành vi này bị xử phạt 22,5 triệu đồng. Không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào tạo thực hành của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. Hành vi này bị xử phạt 4 triệu đồng. Không thực hiện đúng quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định. Hành vi này bị xử phạt 25 triệu đồng. Vi phạm quy định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ của người học. Hành vi này bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án. Hành vi này bị xử phạt 4 triệu đồng. Không xây dựng, không sử dụng tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, sổ lên lớp, sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp, sổ quản lý học sinh, sinh viên. Hành vi này bị xử phạt 35 triệu đồng. Xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định. Hành vi này bị xử phạt 25 triệu đồng. Cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn. Hành vi này bị xử phạt 25 triệu đồng. Bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học từ 50% trở lên. Hành vi này bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi này bị xử phạt 26 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đào tạo liên thông có thời hạn 18 tháng đối với ngành, nghề đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thời hạn 4 tháng đối với ngành, nghề đào tạo khác đối với hành vi vi phạm.

Các biện pháp khắc phục

Quyết định xử phạt cũng yêu cầu Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể, buộc bố trí, sử dụng nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và đúng chuyên ngành được đào tạo đối với hành vi.

Bên cạnh đó, buộc bảo đảm đủ điều kiện đào tạo liên thông hoặc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, thu hồi văn bằng tốt nghiệp đã cấp cho người học, hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí hoàn trả đối với hành vi vi phạm; trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi.

Buộc ban hành quy định, quy chế; thực hiện chế độ báo cáo, trách nhiệm giải trình hoặc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi phạm. Buộc cập nhật, xây dựng, ban hành chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp bảo đảm mục tiêu, cấu trúc, nội dung, khối lượng kiến thức tối thiểu; Buộc giảng dạy bổ sung đủ nội dung, khối lượng kiến thức tối thiểu còn thiếu theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Buộc lập hồ sơ, lưu trữ, bảo quản, quản lý hồ sơ, tài liệu của người học theo quy định đối với hành vi; Buộc xây dựng, sử dụng đủ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định đối với hành vi; Buộc hủy bỏ kết quả xét công nhận tốt nghiệp đối với hành vi vi phạm xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định đối với hành vi.

Buộc cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định đối với hành vi vi phạm cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn đối với hành vi. Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh đối với hành vi vi phạm tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định đối với hành vi.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong khoảng 15-60 ngày tùy hành vi vi phạm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) do Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM chi trả.

Cũng theo quyết định xử phạt, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.