Xử phạt xe tải đi vào làn 1 trên cao tốc từ ngày mai

Cơ bản tuân thủ theo phương án phân làn

Tối 8.9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã có đánh giá sau 25 ngày (từ 15.8 đến nay) áp dụng thí điểm phân làn, cấm ô tô tải đi vào làn sát dải phân cách giữa của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Cục CSGT, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, những ngày đầu triển khai phân làn, một số phương tiện chưa kịp thời nắm về phương án tổ chức giao thông mới. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã dùng loa phát thanh trên xe ô tô tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Các phương tiện cơ bản đã tuân thủ phương án phân làn ẢNH: H.Q

Qua tuần tra kiểm soát và giám sát trên hệ thống camera, đã ghi nhận 14/314.910 (0,004%) lượt phương tiện chưa thực hiện đúng tổ chức giao thông mới. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã trực tếp nhắn tin thông báo đến chủ phương tiện để tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành phân làn giao thông mới.

Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm giao thông đã phát hiện và tuyên truyền đến 1.077/109.957 (0,97%) trường hợp ô tô tải, đầu kéo đi vào làn số 1.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, sau khi cơ quan chức năng phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết đến với từng lái xe và gọi điện thoại cho các chủ xe có lái xe vi phạm thì nhận được sự đồng tình của tài xế, nhà xe về phương án phân làn tổ chức giao thông mới.

Đồng thời, các tài xế cho rằng việc cao tốc có 3 làn xe chạy là hợp lý vì xe tải đi tốc độ chậm hơn đi ở làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) sẽ gây cản trở và ảnh hưởng đến việc đi lại cho các phương tiện đi nhanh hơn.

Các tài xế ô tô con chia sẻ, sau khi phân làn, tầm nhìn khi chạy xe ở làn 1 thông thoáng, tốc độ lưu thông được đảm bảo theo tốc độ tối đa thiết kế nâng cao khả năng thông hành của tuyến.

Bắt đầu xử lý tài xế vi phạm từ ngày 9.9

Đại diện Cục CSGT cho hay, đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới, từ ngày 15.9.

Đồng thời, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9.9, sẽ xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành phương án tổ chức, phân làn giao thông mới.

Cục CSGT cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới. Đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột “H” báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngoài ra, cũng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu đầu, cuối của phương tiện khi lưu thông trên tuyến (qua hệ thống thu phí không dừng VETC) đối với các phương tiện hoạt động trên tuyến để xác định tốc độ của xe chạy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Trước đó, Cục CSGT đã áp dụng thí điểm phân làn, tổ chức giao thông mới ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu là 80 km/giờ. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 70 km/giờ.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 90 km/giờ.

Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 80 km/giờ.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.