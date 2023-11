Xuân Lan ra mắt dự án sách ảnh và các show diễn 'The New Generation of models'

Đây là dự án có sự bắt tay của siêu mẫu Xuân Lan (Xuanlan' s Acadey) và những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quay phim, nhiếp ảnh là Trần Film, Kiengcan Studio.

Xuân Lan tặng hoa cho 3 đơn vị hợp tác thực hiện dự án The New Generation of models TEAM KIẾNG CẬN

Ngoài việc ra mắt sách ảnh thời trang với sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu (có tổ chức một triển lãm ảnh riêng), The New Generation of models còn tổ chức những show diễn thời trang đẳng cấp với các bộ sưu tập của những nhà thiết kế Việt Nam tại nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới.

Cùng với đó, The New Generation of models sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu kể lại những hành trình ý nghĩa về người mẫu và thời trang Việt qua các thế hệ người mẫu nối tiếp nhau ở làng thời trang Việt Nam. Các chương trình sẽ được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm (ông xã của siêu mẫu Xuân Lan).

Tổng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và siêu mẫu Xuân Lan

Điểm đến đầu tiên của The New Generation of models là 2 địa danh: đảo Nami và thủ đô Seoul, Hàn Quốc, dự kiến tổ chức vào ngày 27.1.2024 với sự góp mặt của 30 người mẫu chuyên nghiệp trong nước, các khách mời đặc biệt là các thế hệ người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam trước đây, cùng một số người mẫu nổi tiếng của nước ngoài.

Mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển để thực hiện show, nhưng với mong muốn mang lại những thước phim đặc biệt giá trị về những câu chuyện của thế giới người mẫu, những hình ảnh chưa từng có trước đây trong các show thời trang tại Việt Nam (như cảnh người mẫu sải bước trong tuyết rơi), ê kíp đã có thêm nhiều động lực để vượt qua mọi thử thách. Những người mẫu Việt Nam tham gia show diễn này có thể lấy ảnh, video làm hồ sơ (profile) gửi cho các công ty quản lý người mẫu quốc tế để có thêm cơ hội phát triển trong nghề.

Các người mẫu và ê kíp tham dự buổi họp báo ra mắt dự án The New Generation of models ngày 30.11 ở TP.HCM



Ê kíp thực hiện chương trình trả lời phỏng vấn của báo giới

Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ tại buổi họp báo: "Dự án The New Generation of models không chỉ diễn ra trong 1 - 2 năm, mà đây là cả một hành trình dài. Chúng tôi làm không phải vì mục đích thương mại, mà là hướng đến việc giúp các thế hệ người mẫu có cơ hội khẳng định bản thân, tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp hoạt động vất vả trong nghề nhưng ít được giới chuyên môn, công chúng ghi nhận, để các thế hệ người mẫu trẻ có thêm cơ hội được khán giả quốc tế biết đến”.