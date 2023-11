Xuân Lan trao cơ hội tỏa sáng cho người mẫu xuất sắc dù cống hiến thầm lặng

Giải thưởng Người mẫu Việt Nam - tên tiếng Anh: Vietnam Beauty Fashion Awards ra đời nhằm tạo sân chơi để vinh danh những đóng góp, cống hiến dành riêng cho các người mẫu Việt Nam. Giải thưởng kéo dài thời gian đề cử, bình chọn, thẩm định từ tháng 11.2023 đến tháng 1.2024, sẽ trao giải vào tối 20.1.2024 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM, do FIVE6 Entertainment phối hợp cùng Xuân Lan Academy, tạp chí Her World, VTVcab tổ chức.

Ông Phạm Duy Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Mẫu Việt Nam, đại diện Ban tổ chức (BTC) giải thưởng Người mẫu Việt Nam - cho biết người mẫu có nhiều đóng góp cho lĩnh vực thời trang trong thời gian qua. Việc tổ chức trở lại giải thưởng Người mẫu Việt Nam và duy trì hằng năm là cách để ghi nhận đóng góp của người mẫu, giữa thời buổi nở rộ hoa hậu làm vơ-đét trên sàn diễn catwalk.

Người mẫu Xuân Lan (người cầm micro) phát biểu tại họp báo T.T

Người mẫu Xuân Lan - thành viên BTC và là trưởng hội đồng thẩm định chuyên môn, chia sẻ: “Tôi xót vì người mẫu không có sân chơi. Đến năm 2023, các cuộc thi dành cho người mẫu trở lại như The New Mentor, The Face Vietnam... được khán giả, người làm nghề quan tâm, theo dõi, đánh giá.

Tuy nhiên, chúng tôi hay khán giả đều không phải ban tổ chức. Có những kết quả không đúng như cách suy nghĩ của chúng tôi. Khi thấy cảnh người mẫu có thâm niên bị một đàn em kém mười mấy tuổi nghề đứng nhận xét, bình phẩm trong một chương trình, tôi càng muốn tạo ra sân chơi này. Tôi muốn nghề này có tôn ti trật tự. Vì thế, chúng tôi tạo ra giải thưởng Người mẫu Việt Nam để tôn vinh những người mẫu thật sự xuất sắc, dựa vào bình chọn của cả hội đồng chuyên môn và từ khán giả".

Xuân Lan mong muốn thông qua giải thưởng này, các người mẫu bền bỉ, không bỏ cuộc mà vẫn theo đuổi với nghề sẽ được tỏa sáng và được công chúng biết đến nhiều hơn.

Từ phải qua: Người mẫu Xuân Lan, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, đại diện VTVcab và ủy viên Ban chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam - Phạm Duy Khánh

Hội đồng thẩm định chuyên môn còn có nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, MC Lê Minh Ngọc, ông Phạm Duy Khánh… Ngoài ra, kết quả giải thưởng còn được bỏ phiếu bởi hội đồng báo chí.

Giải thưởng Người mẫu Việt Nam sẽ trao 7 hạng mục chính và mỗi hạng mục giải thưởng sẽ trao cho một cặp người mẫu nam - nữ, gồm: Người mẫu xuất sắc nhất của năm, Người mẫu phong cách trình diễn của năm, Người mẫu quảng cáo của năm, Người mẫu ấn tượng của năm, Người mẫu truyền cảm hứng của năm, Người mẫu triển vọng của năm và Người mẫu cống hiến của năm.

Các người mẫu và BTC tại buổi họp báo

Trong đó, giải thưởng Người mẫu cống hiến của năm là giải thưởng đặc biệt dành cho người mẫu có nhiều đóng góp cho nghề, dù đã có tên tuổi hay thầm lặng cống hiến. Ngoài ra, BTC còn trao giải cho các hạng mục khác như: Người mẫu nhí, Người mẫu teen. BTC cho biết đối tượng người mẫu được chọn xét giải thưởng Người mẫu Việt Nam do hội đồng thẩm định giải đề cử và người mẫu tự gửi hồ sơ tranh cử.