Xuân Nghi tiết lộ chuyện thuyết phục 'bé' Xuân Mai tái xuất

Sau MV Decision trình làng đầu tháng 7, Xuân Nghi chính thức công bố mini album LET'S NEVER GIVE A SH**. Đây là dự án được giọng ca 9X ấp ủ suốt 2 năm, kể từ hành trình Chị đẹp đạp gió 2024. Không chỉ đánh dấu màn trở lại của Xuân Nghi sau nhiều cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống, mini album còn là lời tự sự chân thật về hành trình trưởng thành, chữa lành và học cách yêu lấy chính mình.

Thay vì xây dựng các ca khúc riêng lẻ, Xuân Nghi sắp xếp toàn bộ các ca khúc như một mạch truyện hoàn chỉnh, dẫn dắt người nghe đi qua từng giai đoạn trong chặng đường trưởng thành của một con người. Những bài hát được giọng ca 9X lựa chọn cho album gồm Có ai quan tâm mình đâu, I'm not ok, Rượu ngon không có lấy một bạn hiền, Decision, Đến đây thôi, Đợi bàn.

Xuân Nghi - Xuân Mai kết hợp trong dự án mới Ảnh: NVCC

Chia sẻ về nguồn cảm hứng thực hiện dự án, Xuân Nghi cho biết mini album là món quà cô dành cho "đứa trẻ bên trong" của mình, đánh dấu cột mốc chuyển qua độ tuổi 30. "Có cảm giác như mình được sống lại một lần nữa. Mình bắt đầu tự hỏi bản thân năm 15, 16 tuổi từng thích nghe thể loại nhạc nào, từng mơ làm điều gì nhưng chưa đủ điều kiện để thực hiện. Sau tuổi 30, mình có thêm sự tự tin, thêm khả năng để biến những điều từng chỉ là ước mơ trở thành hiện thực”, cô bộc bạch.

Nữ ca sĩ cho biết cô không lựa chọn phát hành album ngay sau khi kết thúc hành trình Chị đẹp đạp gió 2024 mà dành trọn hai năm để quan sát bản thân, trải nghiệm cuộc sống và tìm kiếm màu sắc âm nhạc phù hợp nhất. Trong quãng thời gian đó, những băn khoăn như "liệu còn ai nghe nhạc của mình?", "có ai còn quan tâm mình không?" hay áp lực phải tìm kiếm một hướng đi mới vô tình trở thành chất liệu cho nhiều ca khúc xuất hiện trong album.

Xuân Nghi mang đến màu sắc mới sau chặng đường dài hoạt động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Theo Xuân Nghi, đây cũng là dự án được cô xem như một "khóa luận tốt nghiệp" sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nơi mỗi bài hát đều được chắt lọc từ trải nghiệm cá nhân, những cuộc gặp gỡ, học hỏi cùng các producer, nhạc sĩ và đồng nghiệp trong suốt hành trình làm nghề.

Vì sao Xuân Mai tham gia dự án của Xuân Nghi?

Đặc biệt, ca khúc Có ai quan tâm mình đâu còn đánh dấu màn kết hợp giữa Xuân Nghi và Xuân Mai. Với tên bài hát mang nhiều tầng ý nghĩa, cả hai đều gửi gắm một thông điệp chung rằng: “Hãy sống hết mình và đừng quá bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Thật ra, mọi người không để ý đến mình nhiều như mình vẫn tưởng. Vậy nên hãy cứ là chính mình, tận hưởng cuộc sống, làm điều mình yêu thích và hạnh phúc với con người của mình”.

Trước đó, thông tin Xuân Mai tái xuất khiến nhiều người tò mò Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sự kết hợp này, nữ ca sĩ cho biết mọi thứ đến hoàn toàn từ một cơ duyên. Sau nhiều năm không liên lạc, Xuân Nghi chủ động nhắn tin cho Xuân Mai qua nền tảng mạng xã hội với mong muốn mời cô tham gia dự án. Dù mỗi người đều có cuộc sống và hành trình riêng, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu khi cùng trải qua quãng thời gian tạm rời xa ánh đèn sân khấu để chữa lành và nhìn lại chính mình.

Trong quá trình thực hiện MV, Xuân Mai đã ở lại nhà Xuân Nghi để cả hai có thêm thời gian trò chuyện, chỉnh sửa ca từ và hoàn thiện bài hát. Với nữ ca sĩ, đó không chỉ là quá trình làm nhạc mà còn là dịp để cả hai cùng trở về những ký ức tuổi thơ và kết nối lại sau nhiều năm.

Theo Xuân Nghi, dự án không khuyến khích sự thờ ơ với cuộc sống, mà truyền tải thông điệp về việc học cách buông bỏ những định kiến, những tiếng nói tiêu cực và áp lực từ bên ngoài để sống đúng với điều mình tin tưởng. "Cuộc đời ai cũng sẽ có những giai đoạn thăng trầm. Điều mình mong muốn là mỗi người đều đủ dũng cảm để lựa chọn điều khiến bản thân hạnh phúc, tin vào ước mơ của mình và dành sự yêu thương cho đứa trẻ bên trong”, giọng ca 9X chia sẻ.