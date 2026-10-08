'Xuân thì' của Hoàng Võ ra mắt nơi in dấu danh họa Nguyễn Gia Trí

Tại 3B Gallery (38/6i Nguyễn Văn Trỗi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM), chiều 10.10, họa sĩ Hoàng Võ, hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM, sẽ giới thiệu triển lãm cá nhân Xuân thì, với hơn 58 tác phẩm, diễn ra đến ngày 17.10. Loạt tranh tập trung vào vẻ đẹp con người, hình thể và những tìm tòi về ngôn ngữ hội họa.

Ngoài sơn dầu, acrylic và màu nước, lần này Hoàng Võ thử nghiệm oil pastel (sáp dầu) và dành nhiều tâm huyết cho chất liệu này. Sự kết hợp giữa độ dày, khả năng chồng lớp của sáp dầu với cách xử lý màu giàu tính trong trẻo tạo nên một hiệu quả thị giác khác biệt trong một số tác phẩm.

Tác phẩm Cô gái và con mèo (chất liệu tổng hợp 2026) Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Thiếu nữ trong bức Vườn xuân Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Nắng xuân Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Từng thực hiện nhiều triển lãm cá nhân như Những góc đời, Vũ điệu hoang dã, Xuân thì mấy độ... và cùng đồng nghiệp đưa tranh ra nước ngoài, Hoàng Võ cho biết với Xuân thì, ông muốn tập trung hơn vào hình thể và khả năng biểu đạt của hội họa.

Từ hình thể đến tự do của màu sắc

Nhân vật chính trong Xuân thì là những thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, với Hoàng Võ, hình thể không chỉ là đối tượng để miêu tả vẻ đẹp mà còn là bài toán về đường nét, tỷ lệ, nhịp điệu, ánh sáng và không gian.

Các nhân vật xuất hiện trong nhiều tư thế, khi tĩnh lặng, khi gợi cảm giác chuyển động; lúc nổi bật trên nền, lúc hòa vào những mảng màu của không gian. Họa sĩ không đặt nhân vật vào một câu chuyện cụ thể mà khai thác khả năng biểu đạt của hình thể, để đường cong, sắc độ hay khoảng sáng trở thành những yếu tố cấu thành bố cục.

Họa sĩ Phan Trọng Văn nhận xét: "Ở Hoàng Võ luôn tạo ra sự tò mò là anh đang vẽ gì và đang nhìn sáng tạo nhân vật vẽ ấy đến cỡ nào. Từ hình họa, anh đi tìm tự do của màu; từ cơ thể, anh đi tìm một trạng thái hội họa. Do đó, ở Xuân thì không chỉ nói về tuổi trẻ, mà nói về khả năng biểu đạt của hội họa trong việc giữ lại một khoảnh khắc đang trôi qua".

Họa sĩ Hoàng Võ (hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) Ảnh: NVCC

Bên cạnh hình thể, loạt chân dung sơn dầu và acrylic trên canvas cho thấy một hướng quan tâm khác của Hoàng Võ. Khuôn mặt, ánh mắt, mái tóc hay một tư thế nhỏ trở thành điểm tựa để ông nghiên cứu sắc độ, thần thái và sự hiện diện của nhân vật.

Đáng chú ý là Nàng Mona Lisa, tác phẩm mới được ông thực hiện theo cách nhìn riêng. Không cố tái hiện nguyên bản hình tượng quen thuộc, Hoàng Võ tiếp cận nhân vật bằng ngôn ngữ tạo hình của mình, từ đó đặt một hình ảnh kinh điển vào cuộc đối thoại mới với hội họa đương đại.

"Hội họa của tôi không có tham vọng truyền tải những điều quá lớn lao, không gánh vác những sứ mệnh mà tôi không tường tận. Hội họa không chỉ là nơi trú ẩn an toàn, mà còn đem lại cho tôi nhiều điều may mắn", Hoàng Võ chia sẻ.

Bức Nàng Mona Lisa (sơn dầu) mới nhất của họa sĩ Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Ở loạt phong cảnh màu nước khổ nhỏ, nhịp điệu tranh trở nên nhẹ và thoáng hơn sau những mảng màu đầy đặn của sơn dầu, acrylic. Với diện tích hạn chế, Hoàng Võ lược bỏ chi tiết để giữ lại cốt lõi của cảnh vật: vài mảng màu gợi khoảng trời, một nét vẽ mở ra chiều sâu, khoảng giấy trắng trở thành ánh sáng. Những phong cảnh ấy cũng mở rộng ý niệm "xuân" từ hình thể con người sang cảnh vật và không khí, tạo những khoảng lặng giữa các tác phẩm có sắc độ mạnh hơn.

Sau nhiều lần giới thiệu tranh tại các địa điểm lớn, lần này Hoàng Võ chọn một không gian đặc biệt cho Xuân thì: ngôi nhà nơi danh họa Nguyễn Gia Trí từng sống và làm việc trong những năm 1980–1990. Với Hoàng Võ, đây không chỉ là địa điểm trưng bày mà còn là không gian mang dấu ấn thời gian và ký ức về một danh họa ông luôn ngưỡng mộ. Những lớp ký ức ấy tạo thêm một chiều đối thoại cho Xuân thì: giữa tác phẩm của một người vẽ hôm nay với không gian từng gắn bó với một thế hệ hội họa đi trước.

“Họa sĩ Hoàng Võ không tìm cách làm hội họa trở nên cầu kỳ mà thường đi thẳng vào hình, màu và cảm xúc. Phía sau vẻ tự nhiên ấy là một nền tảng nghề nghiệp vững vàng. Chính vì hiểu cấu trúc, anh có thể giản lược; biết hình, anh có thể phá hình; nắm được sắc độ, anh có thể để màu tung tẩy tự do”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường nhận xét.



