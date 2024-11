Xuân Trường tái ngộ HAGL: Sự lịch lãm đối đầu lối chơi ‘thực dụng’, chỉ cần thắng!

Ở cái thời bầu Đức từng tuyên bố “HAGL đá đẹp có thua cũng sướng” chính là thời điểm mà những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy… còn khoác áo đội bóng thuộc vùng Tây Nguyên.

Thời đó, HAGL không mạnh, họ thường xuyên đối diện với nguy cơ rớt hạng ở từng mùa bóng, nhưng khán giả vẫn rất ái mộ đội bóng này. Còn về phía ông chủ của đội bóng, bầu Đức khi đó giữ quan điểm rằng đội bóng của ông chỉ cần đá đẹp, kết quả không phải là điều quan trọng nhất.

Xuân Trường trong màu áo CLB HAGL

Có thể, khi đó, bầu Đức với phát biểu “đá đẹp có thua cũng sướng” nhằm bảo vệ các cầu thủ con cưng của mình, giúp họ tránh được áp lực từ nhiều phía, nhất là tránh được áp lực về mặt thành tích.



Giờ thì mọi chuyện đã khác, HAGL lúc này đặt kết quả lên hàng quan trọng nhất, không đặt nặng vẻ đẹp của bóng đá. HAGL có thể làm giảm hưng phấn, gây ức chế cho đối phương và miễn sao chiến thắng.

Đấy là lý do xuất hiện những phát biểu của HLV Mano Polking ngay sau trận HAGL gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 7 V-League. Chủ yếu, ông Mano Polking chỉ trích lối đá nhiều tiểu xảo, câu giờ quá lộ liễu của cầu thủ HAGL vào lúc này. Đấy cũng là lý do mà có sự tranh cãi không nhỏ trong dư luận bóng đá trong nước hiện nay, chủ yếu giữa việc ủng hộ hay không ủng hộ lối đá quá thực dụng hiện tại của đội bóng phố núi.

Xuân Trường (áo đỏ) giờ đây đã khoác áo CLB Hà Tĩnh ẢNH: VPF

Ở vòng 8 V-League, HAGL sẽ tái ngộ người cũ Lương Xuân Trường ở sân Hà Tĩnh. Tiền vệ này chính là đại diện tiêu biểu nhất cho lối đá đẹp của HAGL ngày nào. Cầu thủ xuất thân từ khóa 1 học viện bóng đá HAGL JMG ngày đó, không chỉ phải chơi bóng hay mà còn phải có phong cách lịch lãm.

Xuân Trường là ngôi sao hội tụ đầy đủ những yếu tố vừa nêu. Nhưng giờ, sự lịch lãm nói trên được Xuân Trường mang đến đội bóng mới Hà Tĩnh. Đây là 1 CLB cũng thuộc hàng yếu như HAGL, cũng từng có lúc bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng giải V-League trong mùa này giống HAGL. Họ cũng được dẫn dắt bởi 1 nhà chuyên môn nổi tiếng thực dụng là HLV Nguyễn Thành Công.

Tuy nhiên, khác biệt rất lớn nằm ở chỗ, sự thực dụng mà HLV Nguyễn Thành Công thổi vào đội bóng miền Trung không, hoặc chưa tạo nên nhiều tranh cãi như những gì đang xảy ra với HAGL của GĐKT Vũ Tiến Thành vào lúc này.

Xuân Trường sẽ tái ngộ đội bóng cũ ẢNH: MINH TÚ

Có lẽ khác biệt nằm ở chỗ Hà Tĩnh bên cạnh chất thực dụng và dàn cầu thủ giàu cơ bắp của mình, họ có bổ sung thêm những cầu thủ giàu chất tài hoa như Trần Phi Sơn, như Lương Xuân Trường, để “mềm” hóa lối chơi của chính họ, để cố gắng tạo ấn tượng tốt hơn trong mắt khán giả cả nước.

Khi Xuân Trường đối diện với HAGL ở vòng 8 V-League, biết đâu người ta sẽ lại được thấy lối chơi đẹp được tái hiện trong 1 trận đấu có sự hiện diện của đội bóng phố núi. Chỉ có điều, vẻ đẹp đấy chưa chắc sẽ được toát ra từ HAGL, mà có khi sẽ toát ra từ phía đối thủ của họ!