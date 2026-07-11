Xuất hiện 1 người trúng 102,8 tỉ đồng giải độc đắc Vietlott Power 6/55 tối 11.7

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01370 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối nay xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 102.862.626.150 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có người trúng với số tiền cộng dồn là 4.564.759.400 đồng. Ngay sau khi xác định được 2 người trúng, lập tức giải độc đắc Jackpot 1 và Jackpot 2 liền quay về con số ban đầu là 30 tỉ và 3 tỉ đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 23 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.856 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Trước đó, vào tối 26.5, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01350 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 14 – 15 – 19 – 23 – 34 và số cộng thêm là 29.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 11.7

Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận có 2 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 5.957.364.550 đồng. Ở giải Jackpot 2, số tiền thưởng cho mỗi người trúng là 2.978.682.275 đồng.