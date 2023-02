Xuất hiện bản mod nhiều người chơi của Hogwarts Legacy

Theo Insider Gaming, The Together Team, một nhóm modder nổi tiếng đứng sau bản mod game Skyrim Together, đã tiết lộ về bản dựng thử nghiệm của Hogwarts Legacy có khả năng cung cấp chế độ multiplayer (nhiều người chơi).

Tin tức này xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi trò chơi được phát hành, mở ra cho người hâm mộ trò chơi phù thủy một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Bản mod nhiều người chơi của Hogwarts Legacy đang được phát triển Warner Bros. Games

Hiện tại, bản dựng vẫn đang ở dạng thử nghiệm thô với một chế độ nhiều người chơi có tên HogWarp và không có thêm bất cứ chi tiết nào khác. Nhưng mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, được biết The Together Team từng làm việc trên dự án Skyrim Together trong khoảng thời gian vài tháng, cho đến hiện tại, họ đã xây dựng thành công bản mod có thể hỗ trợ hơn 25 người chơi trực tuyến cùng lúc trong Skyrim.

Đây không phải là bản mod đầu tiên được tạo ra cho Hogwarts Legacy, nhưng được cho là bản mod ấn tượng nhất. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để trò chơi trở nên trực quan hơn.

Hiện tại nhóm phát triển đang kêu gọi tài trợ qua nền tảng Patreon để có thể đẩy nhanh quá trình hoàn thành bản mod nhiều người chơi. Nếu tham gia dự án tài trợ, người chơi sẽ có đặc quyền để truy cập vào các máy chủ riêng của HogWarp. Ngoài ra, nhóm cũng hứa hẹn rằng những người chơi thông thường cũng sẽ có được quyền truy cập sớm. Nhưng hiện tại không có thêm bất cứ thông tin nào để xác định thời điểm bản mod khả dụng với người hâm mộ.