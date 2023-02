Xuất hiện dàn CĐV nhí siêu dễ thương tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Dàn CĐV nhí Trường mầm non Daisy Home đến từ Quận Gò Vấp (TP.HCM). Các em trong ngày học ngoại khóa dã ngoại ngoài trời, đã được nhà trường cùng các thầy cô bảo mẫu kết hợp để có trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, đó là đến xem một trận bóng đá của các anh sinh viên thi đấu.

Dàn CĐV nhí đến xem giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Thầy Nguyễn Thế Nghĩa, quản lý Sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đã bố trí các em ngồi ở khu vực khán đài B rất mát mẻ với hàng cây lớn phía sau khán đài che bóng mát. Các CĐV nhí này ủng hộ rất sung. Ngay khi có mặt trên khán đài và ổn định chỗ ngồi, dàn CĐV nhí bắt đầu "gây inh ỏi trên sân" bằng một dàn kèn mà các em có lẽ đã nhờ ba mẹ chuẩn bị sẵn.

Các em được bố trí ngồi ở khu vực khán đài B rất mát mẻ

Ban đầu các em có vẻ còn lạ lẫm với hình thức dã ngoại xem một trận bóng đá

Nhưng rất nhanh chóng ngay sau đó đã làm quen và bắt đầu cổ động sôi nổi

Các em cũng nhanh chóng đáp lại sự chào đón của các khán giả khác trên khán đài

Dàn CĐV nhí "gây inh ỏi trên sân" bằng một dàn kèn cổ động như CĐV thứ thiệt

Các em luôn được các thầy cô bảo mẫu ngồi kế bên để hướng dẫn

Các CĐV nhí ủng hộ cùng các anh chị sinh viên

Cô Dương Nguyễn Thanh Thủy, quản lý các CĐV nhí cho biết: "Đây là một buổi học ngoại khóa dã ngoại ngoài trời của các em. Trước đây tôi từng làm việc tại Trường ĐH Tài chính Marketing. Do đó, đã kết hợp để các em có trải nghiệm mới xem một trận bóng đá và cũng nhân dịp đến ủng hộ đội nhà. Trường mầm non Daisy Home đã bố trí xe đưa đón các em từ Quận Gò Vấp sang Quận 7 xem thi đấu rất chu đáo. Giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên tổ chức các ngày gần đây là sự kiện lớn ở Trường ĐH Tài chính Marketing, các bạn sinh viên đến xem ủng hộ đội nhà rất đông. Tôi cũng muốn đến ủng hộ, nhưng kết hợp cùng các em CĐV nhí để vừa xem, vừa có trải nghiệm mới cho các em".

Hình ảnh rất đẹp trên khán đài Sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Các CĐV nhí cùng các anh chị sinh viên ủng hộ trận đấu

Cô Dương Nguyễn Thanh Thủy, quản lý các CĐV nhí

Các em CĐV nhí đã có một trải nghiệm mới hoàn toàn mới mẻ

Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại xem bóng đá tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, các CĐV nhí Trường mầm non Daisy Home rất háo hức. "Các em nhờ ba mẹ đưa đến trường sớm, được xe đưa đón của trường xuất phát từ Quận Gò Vấp sang Quận 7 lúc 8 giờ sáng để kịp có mặt tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng khi trận đấu giữa đội ĐH Tài chính Marketing gặp đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM diễn ra lúc 9 giờ", cô Dương Nguyễn Thanh Thủy cho biết thêm.

Đội ĐH Tài chính Marketing (áo xanh đen) thắng đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tỷ số 2-0.

Nhờ sự giúp sức của dàn CĐV nhí siêu dễ thương cùng gần 1.000 CĐV sinh viên trường, đội ĐH Tài chính Marketing đã thi đấu đầy hứng khởi và giành trận thắng trước đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tỷ số 2-0.