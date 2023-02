Giải Thanh Niên Sinh viên: Xác định 7/8 đội vào vòng play-off khu vực TP.HCM

Ở khu vực TP.HCM trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra lượt cuối bảng C và D với không nhiều bất ngờ.

Ở bảng C, đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng giành chiến thắng 4-0 trước đội ĐH Quốc tế Sài Gòn với cú đúp của tiền đạo Chấn Hiệp cùng 2 pha lập công của Trung Kiên, Tuấn Khôi. Có 6 điểm cùng hiệu số +7 nhưng đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng vẫn phải chờ kết quả của trận diễn ra sau đó giữa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM mới biết mình có giành quyền vào play-off hay không. Đúng như mong đợi, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM khẳng định sức mạnh với thắng lợi 5-0 trước đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, qua đó đoạt ngôi đầu bảng C với 9 điểm cùng tấm vé vào play-off. Kết quả trên cũng giúp đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng xếp nhì bảng C với 6 điểm (hiệu số +7) và chính thức lấy chiếc vé đầu tiên dành cho 3/5 đội nhì bảng có thành tích tốt vào play-off do đội bóng này chắc chắn xếp trên 2 đội nhì bảng khác là Trường ĐH Văn Hiến (bảng A, 6 điểm, hiệu số +5), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (bảng B, 6 điểm, hiệu số +4).

Ở bảng D là cuộc đua bàn thắng để giành ngôi đầu bảng giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM với đội Trường ĐH Văn Lang. Không có bất ngờ khi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng đậm đà 9-0 trước đội Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Văn Lang cũng khẳng định sức mạnh với chiến thắng 7-0 trước đội Cao đẳng Viễn Đông. Như vậy ở bảng này, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM có cùng 7 điểm với đội Trường ĐH Văn Lang nhưng xếp nhất bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+16 so với +11). Xếp nhì bảng nhưng Trường ĐH Văn Lang vẫn vào vòng play-off dành cho 3/5 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt.

Đội Trường ĐH Văn Lang là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại khu vực TP.HCM

Khả Hòa

Trận đấu quyết định ở bảng E diễn ra hôm nay giữa Trường ĐH Nông lâm TP.HCM với đội Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (4 điểm, hiệu số +1) kết quả như thế nào thì đội xếp hạng nhì không thể xếp trên 4 đội nhì bảng khác là Trường ĐH Văn Hiến (nhì bảng A, 7 điểm), Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (nhì bảng C, hiệu số +7), Trường ĐH Văn Lang (nhì bảng D, hiệu số +5), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (nhì bảng B, 6 điểm, hiệu số +4) nên vòng loại khu vực TP.HCM chính thức xác định được 7/8 đội vào vòng play-off gồm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (nhất bảng A), Trường ĐH Mở TP.HCM (nhất bảng B), Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (nhất bảng C), Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (nhất bảng D) và 3/5 đội nhì bảng có thành tích tốt là Trường ĐH Văn Lang (bảng D, 7 điểm), Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (bảng C, 6 điểm, hiệu số +7), Trường ĐH Văn Hiến (bảng A, 6 điểm, hiệu số +5). Suất dự play-off cuối cùng sẽ dành cho đội xếp nhất bảng E.

Ở khu vực Tây Nam bộ, trên sân vận động Cần Thơ, đội Trường ĐH Trà Vinh có chiến thắng sít sao 1-0 trước đội ĐH An Giang. Ở trận khai mạc, đội Trường ĐH Cần Thơ cho thấy sức mạnh đáng gờm khi giành chiến thắng cách biệt 6-1 trước đội Trường ĐH FPT Cần Thơ.

Ở lượt trận thứ hai bảng B khu vực miền Trung trên sân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng giành chiến thắng bất ngờ trước 4-1 trước đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng). Trận thua này khiến đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) hụt hơi trong cuộc đua ở ngôi đầu cùng tấm vé tham dự VCK bởi ở trận còn lại, đội ĐH Huế giành chiến thắng áp đảo 7-0 trước đội Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Sau 2 lượt đấu, đội Trường ĐH Huế độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm (hiệu số +9), đội Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng xếp nhì (3 điểm, hiệu số +1) và đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) xếp hạng ba (3 điểm, hiệu số 0) còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp trong khi đội Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (0 điểm, hiệu số -10) hết cơ hội.

Ở khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên diễn ra trên sân Trường ĐH Tây Nguyên, đội Cao đẳng Du lịch Nha Trang giành chiến thắng 3-0 trước đội Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột. Chiến thắng này thắp lại hy vọng đi tiếp cho đội bóng đến từ thành phố biển. Ở trận còn lại, đội chủ nhà Trường ĐH Tây Nguyên giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đội Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang với bàn thắng ở phút cuối trận. Với chiến thắng quý giá này, đội Trường ĐH Tây Nguyên xếp nhất với 6 điểm (hiệu số +4), đội Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang xếp nhì với 3 điểm (hiệu số +2), đội Cao đẳng Du lịch Nha Trang xếp hạng ba với 3 điểm (hiệu số 0). Cơ hội giành vé đi tiếp vẫn còn với 3 đội này trong khi đội Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột hết cơ hội sau 2 trận thua.