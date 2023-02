Trọng tài V-League điều khiển giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023

Khu vực Tây Nam bộ sẽ có 4 đội gồm Trường ĐH Cần Thơ, ĐH FPT Cần Thơ, ĐH Trà Vinh và ĐH An Giang tranh tài để tìm ra 1 suất tham dự VCK tại TP.HCM. Bên cạnh những chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu vòng loại, BTC cũng đã bố trí lực lượng trọng tài tốt nhất cho những cuộc tranh tài tại đây. Trong danh sách gồm 8 trọng tài điều hành giải và nổi bật nhất vẫn là ông Đỗ Thành Đệ cùng Nguyễn Văn Chôm.

Các trọng tài sẽ điều hành tại vòng loại khu vực Tây Nam bộ MINH TÂN

Đây là hai trọng tài rất kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam khi đã từng bắt chính rất nhiều trận đấu tại V-League. Trong đó, ông Đỗ Thành Đệ từng được giao bắt chính trận đấu đỉnh cao của V-League giữa HAGL gặp Hà Nội FC tại V-League 2022. Còn trọng tài Nguyễn Văn Chôm cũng là cái tên rất quen thuộc với các đội bóng thi đấu tại V-League. Ngoài ra, trọng tài ở giải hạng nhất Phan Văn Tuấn cũng sẽ bắt chính tại các trận đấu ở vòng loại khu vực Tây Nam bộ.

Với sự điều hành bởi những trọng tài tên tuổi cùng với việc được thi đấu trên sân bóng chuyên nghiệp của Cần Thơ, các đội bóng đều háo hức được bước vào các trận đấu chính thức. Đại diện Ban huấn luyện Trường ĐH An Giang, ông Trương Chí Hùng chia sẻ: "Chúng tôi rất háo hức bước vào giải đấu mà lần đầu tiên các em được tham gia ở sân chơi được xem là chuyên nghiệp nhất của sinh viên. Chúng tôi đánh giá rất cao các đối thủ cùng bảng vì cả 4 đội đều đầy khát vọng, nhưng ĐH An Giang sẽ cố gắng tạo bất ngờ".

Trọng tài Đỗ Thành Đệ và Nguyễn Văn Chôm trong buổi tập trước ngày khai mạc MINH TÂN

Theo lịch thi đấu, vòng loại khu vực Tây Nam bộ diễn ra trên sân vận động Cần Thơ hơn 30.000 chỗ ngồi. Lượt 1 chiều ngày 26.2, trận 1 lúc 13 giờ 30 giữa ĐH Trà Vinh – ĐH An Giang; trận 2 lúc 15 giờ 45 giữa ĐH Cần Thơ – ĐH FPT Cần Thơ. Lượt 2 diễn ra chiều ngày 28.2 với trận 1 diễn ra lúc 13 giờ 30 giữa ĐH FPT Cần Thơ - ĐH Trà Vinh, trận 2 diễn ra lúc 15 giờ 30 là cuộc đụng độ giữa ĐH An Giang - ĐH Cần Thơ. Lượt trận thứ 3 diễn ra ngày 2.3, trận 1 giữa ĐH An Giang - ĐH FPT Cần Thơ lúc 13 giờ 30, trận 2 ĐH Cần Thơ – ĐH Trà Vinh diễn ra lúc 15 giờ 30.