Xuất hiện dòng con, cháu của biến thể SARS-CoV-2

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có cập nhật mới nhất về Covid-19. Theo WHO, tỷ lệ dương tính với xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 được phát hiện qua giám sát trọng điểm (trong 4 tuần của tháng 5 và tháng 6.2024) đã tăng lên 7,1% (báo cáo từ 84 quốc gia), so với 5,6% so với trước đó. Trong các tuần này, trung bình có 16.888 mẫu được xét nghiệm SARS-CoV-2 mỗi tuần.

Các nhà khoa học Việt Nam vẫn cập nhật các thông tin từ WHO về sự lưu hành, biến đổi SARS-CoV-2 T.N

Theo WHO, KP.3 và LB.1, cả 2 dòng dõi con cháu của JN.1 và các biến thể SARS-CoV-2 đang được theo dõi đều cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tăng trên toàn cầu. Các dòng con cháu này chiếm 40,3% và 7% trong tuần 25 (tuần giữa tháng 6) so với 24,4% và 5,6% trong tuần 3 tuần trước đó.

Trên toàn cầu, JN.1 là biến thể được báo cáo nhiều nhất, hiện được 133 quốc gia báo cáo, chiếm 30,3% trình tự trong tuần 25, đã giảm so với tỷ lệ 43,9% so với 3 tuần trước đó.

Số ca mắc Covid-19 mới ở mức ổn định trong giai đoạn 28 ngày qua từ (27.5 - 23.6) với hơn 135.000 ca mắc mới được báo cáo. Số ca tử vong mới giảm nhẹ (3%) so với giai đoạn 28 ngày trước đó, với hơn 2.000 ca tử vong mới được báo cáo.



Trên toàn cầu, đến 23.6.2024, hơn 775 triệu ca mắc được xác nhận và hơn 7 triệu ca tử vong đã được báo cáo trên toàn cầu kể từ khi bắt đầu đại dịch.



Liên tục đánh giá biến thể SARS-CoV-2

WHO cho biết vẫn duy trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức và nhà nghiên cứu quốc gia, thường xuyên đánh giá xem liệu các biến thể của SARS-CoV-2 làm thay đổi đặc điểm lây truyền hoặc bệnh tật hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc xin, phương pháp điều trị, chẩn đoán hoặc các biện pháp y tế công cộng và xã hội được áp dụng để kiểm soát lây lan bệnh. Các biến thể tiềm ẩn cần quan tâm (VOC), các biến thể được quan tâm (VOI) hoặc các biến thể theo giám sát (VUM) được đánh giá thường xuyên.

Việc phân loại các biến thể sẽ được thay đổi, cập nhật khi cần thiết để phản ánh sự phát triển liên tục của các biến thể lưu hành và dịch tễ học đang thay đổi của chúng, dựa trên các tiêu chí phân loại biến thể và danh sách các VOC, VOI và VUM đang lưu hành.

Từ đầu dịch, WHO đã lập trang web theo dõi các biến thể của SARS-CoV-2. Các quốc gia có được khuyến khích điều tra và báo cáo các biến thể mới xuất hiện cũng như tác động của chúng. WHO tiếp tục theo dõi các biến thể của SARS-CoV-2, bao gồm các dòng VOC, để theo dõi những thay đổi về tỷ lệ lưu hành và đặc điểm virus.