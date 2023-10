Xuất hiện hình thức bẻ khóa iPhone bằng thẻ chip không dây

iPhone 15 series bán ra từ ngày 22.9, phiên bản của thị trường Mỹ vẫn không có khay SIM vật lý giống như thế hệ iPhone 14 series, sử dụng hoàn toàn là eSIM. Tuy nhiên chỉ một tháng sau, trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) đã rao bán những tấm thẻ giúp mở khóa iPhone lock, không cần cắt xẻ tới phần cứng.

Tấm thẻ này liên kết với máy iPhone lock bằng kết nối không dây, người dùng chỉ việc gắn thêm SIM từ nhà mạng đang sử dụng để thực hiện kết nối liên lạc cần số thuê bao di động (nghe gọi, nhắn tin, truy cập dữ liệu di động) như máy phiên bản quốc tế (không khóa mạng). Những người rao bán thiết bị này cho biết, nhờ khả năng mở khóa không dây, người dùng không cần cắt khung máy để "độ" khay chứa SIM vật lý như trước, nhưng vẫn phải mở ra để gắn chip vô trong mainboard (bo mạch chủ).

Hạn chế lớn nhất của phương thức này là khoảng cách kết nối không dây có giới hạn, do đó người dùng sẽ phải luôn giữ chiếc thẻ có gắn SIM này gần máy. Để giải quyết vấn đề này, chủ thiết bị có thể sử dụng ốp lưng có kèm ngăn chứa thẻ nhưng khá cồng kềnh do thiết bị này dày.

Thiết bị bẻ khóa iPhone lock bé như tấm thẻ nhưng dày bằng 2/3 chiếc iPhone 15 Pro Max Chụp màn hình

iPhone khóa mạng từ lâu là lựa chọn của một nhóm người dùng tại Việt Nam muốn trải nghiệm máy nhưng không dồi dào về tài chính, do thiết bị này thường có giá rẻ hơn vài triệu tới cả chục triệu đồng so với phiên bản quốc tế hoặc phân phối chính hãng. Đa phần máy iPhone lock đưa về Việt Nam có xuất xứ Mỹ - thị trường 2 năm gần đây sử dụng loại máy không có khay SIM vật lý, gây khó khăn cho giới buôn hàng. Do vậy, năm nay iPhone 15 series lock về khá nhỏ giọt, các cửa hàng đa phần lấy về để thăm dò phản ứng khách hàng.

Theo một chuyên gia công nghệ, loại thẻ bẻ khóa iPhone mới vẫn sử dụng SIM ghép chuyên dụng để thiết bị có thể nhận sóng di động của nhà mạng quốc tế, nhưng SIM ghép thay vì lắp trên thẻ thì sẽ được gắn vào bo mạch chủ của máy, từ đó kết nối với thẻ SIM vật lý ở ngoài thân máy (nằm trên thẻ).

Phương thức này còn mới và chưa nhiều bên dịch vụ nhập về Việt Nam nên hiện vẫn chưa thể đánh giá tính ổn định của giải pháp. Tuy nhiên, việc can thiệp dù bằng phần cứng hay phần mềm lên thiết bị mà không có sự cho phép của nhà sản xuất, nhà mạng vẫn là hoạt động phạm pháp, chưa kể có thể gây mất ổn định, thiếu an toàn cho thiết bị cũng như dữ liệu của người dùng.

Đại diện một hệ thống sửa chữa điện thoại tại Việt Nam khuyến cáo người dùng nên tìm hiểu kỹ việc sử dụng iPhone bẻ khóa, do các sản phẩm này thường có chất lượng bắt sóng kém, tốn pin hơn (vì phải cấp thêm nguồn để duy trì hệ thống SIM ghép làm việc). Việc gắn thêm một chiếc thẻ cũng làm máy giảm tính thẩm mỹ và sẽ gặp phiền phức nếu đánh mất tấm thẻ này trong quá trình sử dụng.