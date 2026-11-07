Xuất hiện 'hố tử thần' sâu gần 2 mét giữa giao lộ

Ngày 7.11, một "hố tử thần" có độ sâu gần 2 mét, miệng rộng hơn 1 mét vừa xuất hiện tại góc giao lộ đường số 6 - Mương Lệ (phường Bình Tân, TP.HCM), gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Hiện trường hố sâu ẢNH: TRẦN KHA

Mặt đường bất ngờ đổ sụp tạo 'hố tử thần' sâu gần 2 mét giữa giao lộ ở TP.HCM

Theo ghi nhận thực tế, điểm sụt lún nằm ngay sát miệng hố ga. Phía trên, xung quanh miệng "hố tử thần" tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt toác, trong khi bên dưới lòng đất đã bị khoét rỗng dạng hàm ếch lan rộng sang hai bên.

Người dân tại hiện trường cho biết, những ngày qua khu vực có mưa liên tục, nghi do hệ thống cống bị rò rỉ nước cuốn trôi lớp đất cát nền đường, dẫn đến việc mặt đường bị nứt và trũng xuống từ trước. Đến trưa 7.11, một xe cẩu chạy qua góc cua này thì mặt đường bất ngờ sụp xuống hoàn toàn, khiến bánh xe lọt thỏm xuống hố.

Tài xế sau đó tìm cách nâng xe lên khỏi hiện trường rồi dùng vài vật cản tạm bợ che chắn quanh miệng hố trước khi rời đi.

Vị trí hố sâu xuất hiện tại giao lộ nên rất nguy hiểm ẢNH: TRẦN KHA

Các hộ dân sống gần giao lộ cho hay, khu vực này người dân lưu thông buổi tối chỉ phụ thuộc vào ánh sáng hắt ra từ các nhà ven đường. Về khuya, khi các hộ dân tắt đèn đi ngủ, toàn bộ khu vực này rất tối, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao khi người đi xe máy có thể rơi thẳng xuống hố sâu bất cứ lúc nào.

Tối cùng ngày, ngay khi tiếp nhận thông tin từ Báo Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Tân cho biết sẽ cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra hiện trường, tiến hành rào chắn cảnh báo và triển khai phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.