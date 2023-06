Xuất hiện người phụ nữ thứ 10 tố ông Tống Anh San lừa tình, tiền

Theo chị Nguyễn Hoài Anh (tên nhân vật đã thay đổi), vào năm 2015, Tống Anh San đã làm quen với chị trên mạng xã hội. Ở thời điểm này, San tự giới thiệu bản thân có học vị thạc sĩ, đang công tác tại một tập đoàn nhà nước ở Hà Nội.



Sau nhiều lần liên lạc và hứa hẹn, San đã lên gặp chị Hoài Anh rồi cả hai nảy sinh tình cảm. Khi thấy chị Hoài Anh tin tưởng, San đã bàn bạc và có ý xin chuyển công tác cho chị Hoài Anh về Hà Nội với số tiền 500 triệu đồng; mỗi người sẽ bỏ ra một nửa số tiền để “chạy việc”.

“Khi biết hoàn cảnh của tôi không thể lo được số tiền đó, hắn ta đã bảo tôi lo 50 triệu cũng được, số tiền còn lại để hắn ta lo. Hắn ta nói rằng, cơ hội đang có nên liên tục nhắn tin bảo tôi phải lo số tiền đó để xin việc, chỉ muốn tôi bỏ ra số tiền đó để chứng tỏ thành ý của tôi muốn về sống với hắn ta”, chị Hoài Anh trình bày.

Cũng theo chị Hoài Anh, sau đó, chị đã làm thủ tục để vay ngân hàng. Vài ngày sau, chị Hoài Anh gửi cho San tổng số tiền là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó San đã viện nhiều lý do và cho biết “muốn nhanh hơn thì phải lo thêm 120 triệu đồng nữa”. Vậy nên, chị Hoài Anh cố đi vay tiền bên ngoài rồi gửi cho San thêm 17 triệu đồng.

Đặc biệt, khi biết chị Hoài Anh vay mượn được tiền từ ngân hàng, San tiếp tục bảo chị Hoài Anh gửi 5 triệu đồng để đi Lạng Sơn “giải quyết lô hàng trị giá 5 tỉ đồng vừa bị công an bắt giữ”. Bẵng đi một thời gian, San tiếp tục giục chị Hoài Anh vay gấp ngân hàng 300 triệu đồng rồi gửi cho San để lấy lô hàng ra. Lúc này, chị Hoài Anh nghi ngờ và đã tìm cách lấy lại được số tiền 17,6 triệu đồng từ San.

"Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Tống Văn San đã chiếm đoạt 54,4 triệu đồng của tôi. Ngoài ra, hắn còn vài lần lừa bảo tôi mua quà gửi biếu các sếp và chú của hắn để nhờ chạy việc. Tôi đã gửi cho hắn 2 kg ong đất và 1,5 kg thịt trâu khô, trị giá tất cả 2 triệu đồng", chị Hoài Anh nói và cho biết, ông San đã dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tổng số tiền là 56,4 triệu đồng từ chị.

Mới đây, khi thấy ông Tống Anh San bị Công an TP.Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam, chị Hoài Anh đã làm đơn tố giác hành vi đối với người đàn ông này, đồng thời gửi nội dung tin nhắn chứng minh hành vi lừa đảo của ông San.

Như đã đưa tin, ngày 1.6 vừa qua, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh San về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Động thái này được đưa ra sau gần 1 năm Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ năm 2015 - 2020, liên quan đến việc 9 phụ nữ tố cáo ông San lừa tiền và tình.

Theo đơn tố giác của những phụ nữ này, từ năm 2015, họ lần lượt quen San từ những trang web hẹn hò. Với cùng một thủ đoạn, San đã lấy lòng tin và "moi" khoảng 2,5 tỉ đồng của họ.

Công an TP.Hà Nội đề nghị những ai bị đối tượng Tống Anh San sử dụng thủ đoạn như trên chiếm đoạt tiền hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (thông qua Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, ở địa chỉ số 7 phố Thiền Quang, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng), gặp trung tá Võ Nam Hưng, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0902051970 để giải quyết.