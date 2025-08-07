Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xuất hiện siêu phẩm 'lá vàng rơi', Myanmar thắng sốc Úc tại AFF Cup nữ

Thu Bồn
Thu Bồn
07/08/2025 18:39 GMT+7

Đội tuyển nữ Myanmar đã gây bất ngờ trong ngày ra quân giải AFF Cup nữ 2025, khi đánh bại các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi với tỷ số 2-1.

AFF Cup chứng kiến bất ngờ đầu tiên

Chiều 7.8, đội Úc chạm trán với đội tuyển nữ Myanmar, ở lượt trận đầu tiên của bảng B - giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2025. Ở giải này, đội bóng xứ sở chuột túi tham dự với lứa cầu thủ trẻ, nhưng vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Myanmar. Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong ngày ra quân.

Ở hiệp 1, đội Úc kiểm soát tốt trận, nhỉnh hơn về mọi thông số so với Myanmar. Trong hơn 45 phút thi đấu đầu tiên, đội bóng xứ sở chuột túi kiểm soát bóng đến 64%, sút nhiều gấp đôi đối phương (6 so với 3)… Dù vậy, Myanmar mới là đội bóng thi đấu hiệu quả hơn khi có thể chọc thủng lưới đối phương.

Xuất hiện siêu phẩm 'lá vàng rơi', Myanmar thắng sốc Úc tại AFF Cup nữ- Ảnh 1.

May Thet Mon Myint ghi bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số cho Myanmar

ẢNH: CMH

Đội tuyển nữ Myanmar không cần cầm bóng nhiều, nhưng tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống tổ chức phản công. Các cầu thủ phía trên của Myanmar có tốc độ rất tốt, khiến hàng thủ đội Úc phải chật vật.

Phút 32, trận đấu bất ngờ được khai thông thế bế tắc bằng một siêu phẩm “lá vàng rơi”. Từ khoảng cách khá xa, May Thet Mon Myint bất ngờ tung cú sút 1 chạm lái bóng đi với quỹ đạo rất khó vào góc xa, khiến thủ môn đội Úc dù bay hết người nhưng cũng đành bó tay. Đội tuyển nữ Myanmar dẫn trước 1-0, trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Thủ môn Úc tặng quà cho tiền đạo Myanmar

Đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Myanmar có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ “món quà” từ thủ môn đội Úc. Phút 47, thủ môn đội Úc mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng ngay vào chân của tiền đạo Myanmar. Win Theingi Tun đã không bỏ lỡ cơ hội để trừng phạt sai lầm của đối phương, ghi bàn đưa đội tuyển nữ Myanmar vươn lên dẫn 2-0 trước đội bóng xứ sở chuột túi.

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, các cầu thủ Myanmar thậm chí còn thi đấu hay hơn. Đại diện Đông Nam Á tạo ra thêm ít nhất 2 cơ hội rõ rệt để ghi bàn, trong đó có 1 lần đưa bóng đi trúng xà ngang.

Ở phía ngược lại, đội Úc nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đặc biệt là ở giai đoạn cuối trận, các cầu thủ Úc đã tận dụng tối đa lợi thế về mặt thể lực. Phải đến phút 85, đội bóng xứ sở chuột túi mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Furphy là người đã băng lên để đệm bóng cận thành lập công.

Chung cuộc, đội tuyển nữ Myanmar thắng 2-1 trước Úc. Ở lượt trận thứ 2 của bảng B diễn ra ngày 10.8, Myanmar gặp Timor Leste, còn Úc chạm trán Philippines.

