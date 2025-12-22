Xuất hiện xe máy Trung Quốc 'nhái' thiết kế Yamaha PG-1, giá khoảng 23 triệu đồng

Bất chấp áp lực cạnh tranh từ xe máy điện, những năm gần đây Yamaha PG-1 đang nổi lên trở thành một trong những dòng xe máy số hút khách nhất của Yamaha tại Việt Nam cũng như một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Dù động cơ không quá mạnh mẽ nhưng kiểu dáng phá cách, đậm chất chơi… vẫn giúp Yamaha PG-1 tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu xe này cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà sản xuất mô tô xe máy Trung Quốc trong việc sao chép kiểu dáng.

Xe Trung Quốc - Jianshe PG-X có diện mạo thiết kế y hệt mẫu Yamaha PG-1 Ảnh: Jianshe

Tương tự Honda, Yamaha cũng đang đối mặt với việc mẫu mã, sản phẩm của mình bị các nhà sản xuất mô tô, xe máy Trung Quốc sao chép thiết kế. Không lâu sau khi mẫu xe tay ga Zhineng Griffin 180i mở bán tại Trung Quốc có kiểu dáng giống Yamaha NVX thế hệ mới xuất hiện, mới đây đến lượt Yamaha PG-1 bị hãng xe Jianshe nhái thiết kế khi tung ra thị trường mẫu Jianshe PG-X với diện mạo chẳng khác nhiều PG-1.

Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nhầm tưởng Jianshe PG-X là Yamaha PG-1, bởi từ cách đặt tên gọi, phối màu sắc cho đến từng chi tiết thiết kế của mẫu xe xuất xứ Trung Quốc gần như y hệt Yamaha PG-1.

Kiểu dáng tổng thể cho đến thiết kế chi tiết Jianshe PG-X giống hệt Yamaha PG-1 Ảnh: Jianshe

Cụ thể, cách tạo dáng cụm đèn pha tròn, bảng đồng hồ hiển thị thông tin, ốp hai bên thân xe… cho đến yên xe bọc da chia làm hai phần trên Jianshe PG-X đều giống với Yamaha PG-1. Điểm khác biệt duy nhất dễ nhận thấy nhất trên Jianshe PG-X chính là tên, logo thương hiệu. Mẫu xe Trung Quốc này sở hữu chiều dài xe 2.020 mm, chiều dài cơ sở 1.300 mm, chiều cao yên 790 mm và bộ mâm nan hoa kích thước 16 inch. Bình nhiên liệu dung tích 6 lít. Các thông số này chênh lệch không quá lớn so với Yamaha PG-1.

Jianshe PG-X trang bị động cơ 124cc làm mát bằng không khí, cho công suất 8,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,13 Nm đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày. Dù vậy, mẫu xe này chỉ có phanh đĩa đơn trên bánh trước nhưng không được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS như Yamaha PG-1, trong khi bánh sau dùng phanh tang trống truyền thống.

Jianshe PG-X trang bị phanh đĩa đơn trên bánh trước nhưng không được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS như Yamaha PG-1 Ảnh: Jianshe

Hiện tại, Jianshe PG-X mới chỉ phân phối tại thị trường nội địa Trung Quốc với mức giá khoảng 23 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Yamaha PG-1 đang phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 30,4 - 34,8 triệu đồng.