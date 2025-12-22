Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Xuất hiện xe máy Trung Quốc 'nhái' thiết kế Yamaha PG-1, giá khoảng 23 triệu đồng

Hoàng Cường
Hoàng Cường
22/12/2025 13:29 GMT+7

Không chỉ giống cách đặt tên, xe máy xuất xứ Trung Quốc - Jianshe PG-X còn khiến không ít người bất ngờ khi sở hữu kiểu dáng cũng như nhiều chi tiết thiết kế y hệt Yamaha PG-1, trong khi giá bán chưa tới 23 triệu đồng.

Bất chấp áp lực cạnh tranh từ xe máy điện, những năm gần đây Yamaha PG-1 đang nổi lên trở thành một trong những dòng xe máy số hút khách nhất của Yamaha tại Việt Nam cũng như một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Dù động cơ không quá mạnh mẽ nhưng kiểu dáng phá cách, đậm chất chơi… vẫn giúp Yamaha PG-1 tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu xe này cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà sản xuất mô tô xe máy Trung Quốc trong việc sao chép kiểu dáng.

Xuất hiện xe máy Trung Quốc 'nhái' thiết kế Yamaha PG-1, giá khoảng 23 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe Trung Quốc - Jianshe PG-X có diện mạo thiết kế y hệt mẫu Yamaha PG-1

Ảnh: Jianshe

Tương tự Honda, Yamaha cũng đang đối mặt với việc mẫu mã, sản phẩm của mình bị các nhà sản xuất mô tô, xe máy Trung Quốc sao chép thiết kế. Không lâu sau khi mẫu xe tay ga Zhineng Griffin 180i mở bán tại Trung Quốc có kiểu dáng giống Yamaha NVX thế hệ mới xuất hiện, mới đây đến lượt Yamaha PG-1 bị hãng xe Jianshe nhái thiết kế khi tung ra thị trường mẫu Jianshe PG-X với diện mạo chẳng khác nhiều PG-1.

Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nhầm tưởng Jianshe PG-X là Yamaha PG-1, bởi từ cách đặt tên gọi, phối màu sắc cho đến từng chi tiết thiết kế của mẫu xe xuất xứ Trung Quốc gần như y hệt Yamaha PG-1.

Xuất hiện xe máy Trung Quốc 'nhái' thiết kế Yamaha PG-1, giá khoảng 23 triệu đồng - Ảnh 2.

Kiểu dáng tổng thể cho đến thiết kế chi tiết Jianshe PG-X giống hệt Yamaha PG-1

Ảnh: Jianshe

Cụ thể, cách tạo dáng cụm đèn pha tròn, bảng đồng hồ hiển thị thông tin, ốp hai bên thân xe… cho đến yên xe bọc da chia làm hai phần trên Jianshe PG-X đều giống với Yamaha PG-1. Điểm khác biệt duy nhất dễ nhận thấy nhất trên Jianshe PG-X chính là tên, logo thương hiệu. Mẫu xe Trung Quốc này sở hữu chiều dài xe 2.020 mm, chiều dài cơ sở 1.300 mm, chiều cao yên 790 mm và bộ mâm nan hoa kích thước 16 inch. Bình nhiên liệu dung tích 6 lít. Các thông số này chênh lệch không quá lớn so với Yamaha PG-1.

Jianshe PG-X trang bị động cơ 124cc làm mát bằng không khí, cho công suất 8,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,13 Nm đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày. Dù vậy, mẫu xe này chỉ có phanh đĩa đơn trên bánh trước nhưng không được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS như Yamaha PG-1, trong khi bánh sau dùng phanh tang trống truyền thống.

Xuất hiện xe máy Trung Quốc 'nhái' thiết kế Yamaha PG-1, giá khoảng 23 triệu đồng - Ảnh 3.

Jianshe PG-X trang bị phanh đĩa đơn trên bánh trước nhưng không được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS như Yamaha PG-1

Ảnh: Jianshe

Hiện tại, Jianshe PG-X mới chỉ phân phối tại thị trường nội địa Trung Quốc với mức giá khoảng 23 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Yamaha PG-1 đang phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 30,4 - 34,8 triệu đồng.

Tin liên quan

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng

'Xe chơi' Yamaha PG-1 2025 có 3 phiên bản, giá từ 30,9 triệu đồng

Dòng "xe chơi" Yamaha PG-1 chính thức được hãng xe Nhật Bản trình làng thị trường Việt Nam bản cải tiến 2025, với nhiều bổ sung trang bị an toàn hướng tới di chuyển đa dạng hơn.

Xe máy Trung Quốc thiết kế giống Honda Super Cub vào Đông Nam Á, đấu Yamaha PG-1

Yamaha Lexi 155 giảm giá, chào bán PG-1 thấp hơn giá niêm yết

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy xe máy số Trung Quốc Jianshe PG-X Yamaha PG-1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận