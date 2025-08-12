Xuất khẩu sang Campuchia bất ngờ tăng mạnh

Campuchia giúp trứng gà Việt thoát lỗ

Thị trường trong nước 2 tuần qua bất ngờ ghi nhận giá trứng gà gia tăng đột biến. Nhiều trang trại chăn nuôi gà tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai ghi nhận giá bán buôn từ 2.500 - 3.000 đồng/quả. Giá trứng gà công nghiệp cũng tăng mạnh trên cả nước, hiện ở mức bình quân 2.400 đồng/quả. Đây là niềm vui lớn của các trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi nhỏ, bởi trong suốt 2 năm qua, giá trứng luôn ở mức thấp; đặc biệt những tháng đầu năm nay, nhiều nơi phải kêu gọi "giải cứu" trứng gà vì nguồn cung lớn và giá bán xuống dưới giá thành sản xuất.

Giá trứng gà tăng cao nhờ thị trường Campuchia hút hàng ẢNH: QUANG THUẦN

Ông Nguyễn Lê Vũ, chủ một trại trứng gà tại xã Phước Thạnh (tỉnh Tây Ninh), cho biết trung bình trại của ông bán được 15.000 quả/ngày, với giá dao động từ 2.700 - 2.800 đồng/quả, ông lãi khoảng 1.000 đồng/quả. "Đã rất lâu rồi người chăn nuôi gà đẻ mới thấy lại được lợi nhuận tăng; trước đây giá trứng quá thấp, khiến trại nào cũng thua lỗ", ông Vũ nói.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh trứng gia cầm cũng khẳng định giá trứng đã tăng dần từ đầu tháng 7, có thời điểm đạt 2.800 - 2.900 đồng/quả tại trại chăn nuôi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, đơn vị cung cấp nguồn trứng khá lớn cho thị trường phía nam, cho biết sau thời gian dài giá trứng gia cầm ngụp lặn dưới đáy khiến các doanh nghiệp gồng lỗ, khoảng 2 tuần nay giá trứng đã tăng cao, đặc biệt ở khu vực thị trường phía bắc. Đây là diễn biến khá bất ngờ, tổng hợp từ nhiều nguyên nhân, trong đó người chăn nuôi sau một thời gian chịu lỗ đã không thể bám trụ được với nghề nuôi gà đẻ và tìm hướng khác để đầu tư, các doanh nghiệp lớn chủ động điều chỉnh sản lượng… Vì vậy, nguồn cung trên thị trường giảm đi đáng kể.

Nhu cầu tiêu thụ trứng gà tăng cao do Campuchia tăng mua ẢNH: QUANG THUẦN

Tuy nhiên, ông Trương Chí Thiện nhấn mạnh: "Theo tôi, nguyên nhân chính khiến giá trứng gà tăng cao là từ… thị trường Campuchia. Trước đây, thị trường này nhập khẩu trứng gà từ Thái Lan lên đến 70% nhu cầu tiêu thụ, nhưng từ khi xảy ra xung đột biên giới, việc giao thương bị ngưng trệ, thị trường này đã chuyển hướng sang mua trứng gà của VN, từ đó dẫn đến tình trạng hút hàng, giá tăng cao đáng kể".

Một doanh nghiệp cung cấp trứng hàng đầu khác là Công ty Chăn nuôi C.P VN cũng xác nhận giá trứng hiện nay tăng khá cao là do nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. "Thị trường đang hút hàng vì bước vào mùa trung thu, nhu cầu sử dụng trứng vịt muối tăng lên, bên cạnh đó còn sử dụng trứng gà để làm bánh. Ngoài ra, thị trường Campuchia cũng đang mua nhiều trứng của VN hơn trước", ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P VN, cho biết. Theo ông Huy, với mức giá bán hiện nay, người chăn nuôi đang có lợi nhuận khá sau chuỗi ngày dài thua lỗ.

Nông dân nuôi gà đẻ đã bắt đầu có lãi sau thời gian dài chịu lỗ ẢNH: QUANG THUẦN

Diễn biến thị trường ở phía bắc cũng khác biệt so với khu vực phía nam. Thị trường miền Nam phân bổ dày đặc cửa hàng tiện lợi và các siêu thị lớn nhỏ, giá bán các mặt hàng thường được ký dài hạn, rất khó điều chỉnh trong thời gian ngắn. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ trứng hút hàng thì đều tác động đến mặt bằng giá chung, nhưng thị trường miền Bắc tăng cao hơn và nhanh hơn so với thị trường miền Nam do có sự khác nhau về hệ thống phân phối.

Rau quả, phân bón cũng hưởng lợi

Không chỉ trứng gà, một số mặt hàng khác của VN cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia. Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN, cho biết: "Trước nay thị trường Campuchia tiêu thụ ít nông sản từ VN, năm 2024 VN nhập rau quả từ Campuchia nhiều hơn là xuất khẩu sang thị trường này; nhưng trong vòng 2 tuần qua đã có những chuyển biến khá bất ngờ. Họ mua 40 tấn tỏi của VN và mới đây tổ chức một đoàn doanh nghiệp sang VN để khảo sát và tăng cường xúc tiến thương mại".

Xuất khẩu phân bón sang Campuchia ngày càng nhiều ẢNH: QUANG THUẦN

Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) từ năm 2015 đã đưa những lô hàng đầu tiên vào Campuchia. Nhờ ưu thế về vị trí địa lý, PVCFC nhanh chóng chiếm được lòng tin người tiêu dùng và mở rộng thị phần chỉ trong thời gian ngắn. Tính đến hiện tại, thương hiệu PVCFC đã trở thành một mắt xích không thể thay thế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nền nông nghiệp Campuchia. Trong những thời điểm tiêu thụ phân bón trong nước khó khăn, nhu cầu tiêu thụ thấp, thị trường Campuchia chính là giải pháp xuất khẩu hiệu quả để giảm áp lực nguồn cung. Cụ thể, trong 7 tháng năm 2025, thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng lớn, mang về xấp xỉ 800 tỉ đồng doanh thu, tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường xuất khẩu chủ lực của PVCFC.

Sắp tới, PVCFC cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tại Campuchia bằng việc kết nối và hợp tác cùng các nhà phân phối hàng đầu nước bạn, đồng thời đưa thêm nhiều sản phẩm mới và tăng cường hậu mãi.

Theo Cục Hải quan, trong 7 tháng qua, nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Campuchia tăng cao: rau quả tăng đến 57%, lên 16,7 triệu USD; cà phê tăng 115%, đạt 9,8 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 42%, đạt 27,9 triệu USD; dây điện và dây cáp điện tăng 30%, đạt 33,9 triệu USD... Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa VN - Campuchia đã đạt 7,02 tỉ USD trong 7 tháng năm 2025, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, VN xuất khẩu sang Campuchia đạt 3,23 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 3,78 tỉ USD, tăng 28%.