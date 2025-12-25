Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Xuất khẩu sang Mỹ đạt kỷ lục gần 152 tỉ USD

Đan Thanh
25/12/2025 20:28 GMT+7

Năm 2025, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam, đạt mốc kỷ lục với 151,85 tỉ USD; Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam, đạt kim ngạch 183 tỉ USD.

Theo thông tin Cục Hải quan (Bộ Tài chính), năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 920 tỉ USD, tăng 16,9% (tương ứng tăng 133,07 tỉ USD) so với năm trước.

Trong đó, trị giá nhập khẩu ước đạt 449,41 tỉ USD, tăng 18% (tương ứng tăng 68,42 tỉ USD); trị giá xuất khẩu ước đạt 470,59 tỉ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 64,65 tỉ USD).

Kết quả này đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỉ USD. Thặng dư thương mại chủ yếu đến từ khối FDI với 48,2 tỉ USD, còn các doanh nghiệp trong nước thâm hụt thương mại hơn 27 tỉ USD.

36/45 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu trên 1 tỉ USD

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 34 thị trường xuất khẩu và 24 thị trường nhập khẩu đạt trên 1 tỉ USD.

- Ảnh 1.

Biểu đồ thặng dư thương mại của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2024 và ước năm 2025

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với trị giá thương mại hàng hóa song phương ước đạt 252 tỉ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Mỹ là đối tác xếp thứ 2 với 170 tỉ USD, tăng 26,5%.

Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ tại khu vực ASEAN.

Như vậy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của hai thị trường Trung Quốc và Mỹ là 422 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 46% tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước. Cạnh đó, hai thị trường này đóng góp tăng 82 tỉ USD, chiếm 62% mức tăng xuất nhập khẩu cả nước.

Xét riêng lẻ, năm 2025, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam, đạt mốc kỷ lục với 151,85 tỉ USD, tỷ trọng chiếm 32% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước và tăng tới 32 tỉ USD so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam, đạt kim ngạch 183 tỉ USD, tỷ trọng chiếm xấp xỉ 41% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước, tăng 39 tỉ USD so với năm trước.

Ở khía cạnh ngành hàng, năm 2025, cả nước ước có 36/45 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD; 49/53 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu đạt trên 1 tỉ USD. 

Nhóm hàng công nghệ cao có trị giá lớn nhất, đóng góp nhiều nhất vào tăng xuất nhập khẩu. Cụ thể, đối với xuất khẩu 3 nhóm hàng có trị giá cao nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, tổng trị giá là 222 tỉ USD, chiếm 47% trị giá xuất khẩu cả nước, tăng 43 tỉ USD so với năm trước, chiếm 67% mức tăng xuất khẩu cả nước.

Đối với nhập khẩu, 3 nhóm hàng trên đạt trị giá 221 tỉ USD, chiếm 49% trị giá nhập khẩu của cả nước, có mức tăng 54,3 tỉ USD so với năm trước, chiếm xấp xỉ 80% mức tăng nhập khẩu cả nước.


Khám phá thêm chủ đề

