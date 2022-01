Xuất khẩu thủy sản qua Mỹ tăng kỉ lục, sang Trung Quốc giảm kỷ lục

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các tỉnh thành phía nam. Trong quý 3, các quy định phòng chống dịch khắt khe khiến hầu hết các nhà máy chế biến thủy sản chỉ duy trì được 30 - 50% sản xuất. Xuất khẩu thủy sản các tháng quý 3 giảm 25 - 30% so với cùng kỳ năm 2020. Cuối năm ngành thủy sản có cú lội ngược dòng cán đích 8,9 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu tôm mang về gần 3,9 tỉ USD, tăng 4%, cá tra tăng tốc mạnh 2 tháng cuối năm cán đích với trên 1,6 tỉ USD, tăng 8,4%, xuất khẩu các mặt hàng hải sản đạt 3,4 tỉ USD, tăng 7%.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ đạt kỷ lục 2 tỉ USD, tăng 27% so với năm 2020, chiếm 23% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Ngoài ra, xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng trưởng vượt trội: EU tăng 12%, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 6%, một số nước trong khối hiệp định CPTPP như Úc tăng 16%, Mexico tăng 49%. Xuất khẩu thủy sản sang Nga tăng 21% nhờ số doanh nghiệp được phép xuất khẩu sang thị trường này tăng thêm 25 lên 50 doanh nghiệp trong năm qua.

Trái ngược với những điểm sáng trên, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, đạt 1,1 tỉ USD, giảm đến 17% so với năm 2020. Nguyên nhân do chính sách "zero Covid" của Trung Quốc đã ảnh hưởng mạnh đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Trung Quốc kiểm tra chặt để truy vết Covid-19 trên hàng thủy sản nhập khẩu qua các cửa khẩu đường biển, đường bộ và cả đường hàng không, gây ách tắc giao thương và thông quan hàng vào thị trường này trong gần hết năm 2021.





Trong năm qua, giá trung bình xuất khẩu thủy sản sang các thị trường lớn tăng 10 - 30%. “Bên cạnh các đòn bẩy thúc đẩy xuất khẩu thủy sản như lợi thế thuế quan từ các hiệp định FTA, nhu cầu tăng mạnh ở các thị trường, thì giá xuất khẩu tăng là một tác nhân chính đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 tăng”, báo cáo nhận định.