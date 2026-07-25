Xuất khẩu tôm càng xanh mở ra hướng đi mới cho mô hình lúa - tôm

Nhiều năm qua, tôm càng xanh chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường nội địa nên giá thành, lợi nhuận của nông dân không cao. Gần đây, Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Tùng Loan (Công ty Tùng Loan - xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau) từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu tôm càng xanh sang nhiều nước. Qua đó, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho hàng chục ngàn hộ dân gắn bó với mô hình lúa - tôm ở vùng bán đảo Cà Mau.

Thu hoạch tôm càng xanh trong ruộng lúa ở xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau ẢNH: CTV

Triển vọng cho vùng bán đảo Cà Mau

Bà Phan Thị Loan, Giám đốc Công ty Tùng Loan cho biết, những năm gần đây, ở vùng bán đảo Cà Mau gồm các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang (cũ), nhiều hộ dân nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa đạt sản lượng lớn nhưng chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa, phụ thuộc vào thương lái nên giá cả bấp bênh. Từ đó, không ít nông dân e ngại mở rộng diện tích vì đầu ra thiếu ổn định.

Bà Phan Thị Loan, Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Tùng Loan, kiểm tra tôm càng xanh trước khi chế biến ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhận thấy tiềm năng thủy sản còn bỏ ngỏ, Công ty Tùng Loan đã chủ động tìm đối tác để xuất khẩu tôm càng xanh ra thị trường thế giới và đã khẩu khẩu trực tiếp sang thị trường Thái Lan, Úc, Hồng Kông (Trung Quốc). Trong đó sản lượng xuất khẩu sang thị trường Thái Lan chiếm từ 50 - 60%.

Theo bà Loan, mỗi ngày, công ty mua khoảng 7 - 9 tấn tôm càng xanh sống (tôm ô xy) từ đại lý, hợp tác xã và các hộ dân. Bình quân mỗi tháng chế biến, xuất khẩu hơn 100 tấn tôm càng xanh. Công ty đã xây dựng chuỗi giá trị cho tôm càng xanh, liên kết bao tiêu với các hợp tác xã ngay tại vùng nguyên liệu.

Tôm càng xanh sống được Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Tùng Loan thu mua trong dân

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tôm nguyên liệu được công ty mua cao hơn thị trường từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Nhờ hoạt động hiệu quả, công ty đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 350.000 - 400.000 đồng/người/ngày.

Xây dựng đề án phát triển ngành hàng tôm càng xanh

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước cho biết, những năm trước, diện tích nuôi tôm càng xanh của xã này khoảng 6.430 ha, năng suất bình quân 170 kg/ha, sản lượng ước đạt 1.093 tấn/năm.

Từ khi Công ty Tùng Loan liên kết với các hợp tác xã thu mua trong dân, diện tích nuôi tôm càng xanh trên địa bàn xã Vĩnh Phước tăng lên khoảng 6.500 ha, năng suất ước đạt 200 kg/ha, sản lượng 1.300 tấn/năm, giá bán từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Đầu ra ổn định, không còn cảnh người dân phải bán trôi nổi cho thương lái.

"Việc hình thành mối liên kết lâu dài giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi thì đầu ra được bảo đảm, người dân sẽ mạnh dạn đầu tư cải tạo vuông nuôi, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm", ông Hoàng chia sẻ.

Tôm càng xanh được luộc chín trước khi cấp đông ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Hoàng, mô hình sản xuất một vụ lúa kết hợp một vụ tôm càng xanh không chỉ giúp tận dụng tài nguyên đất và nước mà còn phân tán rủi ro trước biến đổi khí hậu, giảm phụ thuộc vào một loại cây trồng hoặc vật nuôi duy nhất. Đây chính là mô hình sản xuất bền vừng, phù hợp với vùng lung trũng, phèn mặn ở vùng ĐBSCL trong bối cảnh xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp.

Tỉnh Cà Mau đang xây dựng đề án phát triển ngành hàng tôm càng xanh. Xã Vĩnh Phước cũng kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn để doanh nghiệp đầu tư mở rộng dây chuyền chế biến xuất khẩu, nâng cao sản lượng tiêu thụ tôm càng xanh trong dân.