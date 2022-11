Xuất khẩu trái cây tăng mạnh, giá nội địa cao

Sau nửa đầu năm khởi động chậm chạp, những tháng cuối năm 2022 xuất khẩu rau quả mà đặc biệt là trái cây đã tăng tốc. Khi những thị trường quan trọng như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand chính thức nhập khẩu nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam như sầu riêng, chuối, tổ yến, khoai lang, bưởi, nhãn, thanh long, chanh dây…

Nhờ vậy mà những tháng gần đây, xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tục tăng. Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) trong tháng 11 ước đạt 338 triệu USD tăng 9% so với tháng trước và tăng đến 29% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch của 11 tháng đã vượt 3 tỉ USD, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, điều quan trọng là thị trường đang mở rộng và đà tăng trưởng đã quay trở lại. Đáng chú ý nhiều thị trường lớn như Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan… vẫn tăng trưởng 2 con số.

Riêng thị trường Trung Quốc vẫn đang phục hồi nhưng chậm và giảm 26% so với năm 2021. Do thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn (43 - 53%) nên sự sụt giảm của thị trường này vẫn kéo theo sự sụt giảm chung của toàn ngành.





Xuất khẩu thuận lợi, khiến giá trái cây nội địa gần đây tăng cao. Tại TP.HCM các loại trái cây thông thường như ổi, mận, xoài tươi, dưa hấu, chuối cũng có giá 30.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại, cao gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Các loại trái cây cao cấp như bưởi da xanh loại một có giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Xoài cát hòa lộc, sầu riêng từ 90.000 - 110.000 đồng/kg…

Theo nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở ĐBSCL và các tỉnh Tây Nguyên, nhờ xuất khẩu thuận lợi giá sầu riêng tại vườn luôn duy trì mức cao từ 60.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại và chất lượng. Xoài cát Hoà Lộc từ 60.000 - 80.000 đồng/kg và xoài cát chu giá 24.000 đồng/kg. Nhãn từ 20.000 - 25.000 đồng/kg...

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một thương lái ở Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết: Mấy hôm nay giá một số loại trái cây giảm nhẹ do vào chính vụ, lại gặp mưa nhiều. Cụ thể, xoài Đài Loan khoảng đầu tháng thu mua tại vườn là 15.000 - 16.000 đồng/kg, thì nay còn khoảng trên 10.000 đồng/kg; các loại ổi, mận cũng giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg còn từ 6.000 - 8.000 đồng/kg… Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, giá hiện nay vẫn còn tốt hơn rất nhiều.