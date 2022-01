Xuất viện 29 tết sau 2 tháng điều trị Covid-19, nhiều lần đối diện tử thần

Hành trình tưởng chừng không qua khỏi

Chiều 31.1 (tức 29 tết), theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, một bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhiều lần tưởng như vô vọng, đã hồi phục kỳ diệu sau hơn 2 tháng điều trị, được xuất viện ngay chiều cuối năm.

Trước đó, nam bệnh nhân P. M. T. (54 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 4.12.2021với tình trạng suy hô hấp nặng do tổn thương phổi lan tỏa hai bên. Bệnh nhân lại bị các bệnh lý nền như đái tháo đường tuýp 2 kiểm soát kém và tăng huyết áp có điều trị không liên tục.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã xử trí bằng các biện pháp như thở máy ô xy lưu lượng cao, lọc máu sử dụng quả lọc hấp phụ cytokins, thuốc kháng virus... Tuy nhiên, mức độ khó thở của bệnh nhân ngày càng nặng nề hơn, phải đặt nội khí quản và gắn máy trợ thở để đảm bảo tính mạng. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, viêm phổi biến chứng mức độ nặng, bão cytokine, đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp thất bại với điều trị hiện tại.

Ê kíp ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể hay ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể - PV) của khoa Hồi sức tích cực lập tức được điều động để can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Cùng với đó, bệnh nhân cũng phải can thiệp lọc máu liên tục nhiều đợt, kháng sinh phổ rộng, thuốc an thần liều cao... Phải đến ngày thứ 25 của can thiệp ECMO, bệnh nhân mới có thể mở mắt, gọi biết, cai được hệ thống ECMO.

Ngày 5.1, sau gần 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 dù vẫn phải thở máy và được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Hậu Covid-19, bệnh nhân vẫn phải thở máy, tổng trạng suy kiệt, phổi còn tổn thương và nhiều hình ảnh xơ hóa. Bệnh nhân sốt cao liên tục phải sử dụng nhiều kháng sinh phối hợp, dinh dưỡng tích cực cũng như mở khí quản để đảm bảo an toàn đường hô hấp cho bệnh nhân.





Sau rất nhiều nỗ lực của các y bác sĩ, cuối cùng tổng trạng bệnh nhân cũng dần cải thiện, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ hồi phục và tự thở qua mở khí quản.

Ngày 20.1, bệnh nhân ổn định tiếp tục được chuyển khoa Nội Hô hấp, theo dõi điều trị và lần đầu tiên nhận được sự chăm sóc của người thân.

Đến chiều 31.1, cả bệnh nhân và gia đình đều cảm động khi sau 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân được cho xuất viện về sum họp với gia đình đón tết trong tình trạng sức khỏe ổn định, thở đều, phổi thông khí tốt, tình thần vui vẻ, phấn khởi.

Thử thách chưa từng có

BS.CK2 Dương thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, phụ trách chuyên môn Trung tâm hồi sức Covid-19 quốc gia, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết điều trị một bệnh nhân nguy kịch, ngoài trang thiết bị tốt còn đòi hòi sự bình tĩnh, vững chuyên môn, dựa trên y học chứng cứ và đặc biệt là lòng quyết tâm của anh em y bác sĩ. “Mỗi bệnh nhân là một bài học lớn, mỗi sự thay đổi dù nhỏ trên bệnh nhân cũng được đánh giá chặt chẽ. Những ca rất khó như vậy được điều trị thành công thực sự là niềm vui lớn của toàn thể ê kíp điều trị, chăm sóc, những người đã quá vất vả đầy nỗ lực trong thời gian qua”.

BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, thông tin thêm, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở ĐBSCL, đã có hàng trăm ca Covid-19 nguy kịch từ các tỉnh, thành trong khu vực chuyển về được các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu sống. Tính đến nay đã có 12 ca được điều trị bằng kỹ thuật ECMO, trong đó, phần lớn là những trường hợp sản khoa rất nặng.

“Trước đó, kỹ thuật ECMO vốn mới thực hiện ở các trung tâm y tế lớn của cả nước, rất ít khi được thực hiện thì nay đã trở thành một kỹ thuật thường quy ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ngay những ngày tết này, bệnh viện vẫn đang cùng lúc điều trị bằng kỹ thuật ECMO cho 3 bệnh nhân, trong đó có 2 ca sản khoa nặng”, BS Phong nói và chia sẻ: “Một năm đầy giông bão sắp qua đi, chúng tôi tin rằng, khi vượt qua khó khăn, nghịch cảnh nhất cũng là lúc sức mạnh của mỗi người được phát huy nhất. Mỗi người, mỗi gia đình sẽ lại tiếp tục vươn lên với tình yêu thương và chia sẻ. Riêng ở bệnh viện, cuộc chiến với Covid-19 là một thử thách chưa từng có, nhưng chắc chắn những thử thách ấy đã giúp cho nội lực của đội ngũ y bác sĩ vững vàng và hoàn thiện hơn. Qua đó, giúp công tác điều trị cho người dân trong khu vực ĐBSCL ngày một tốt hơn”, BS Phong bày tỏ.