Xúc động 9x kể chuyện tình yêu qua những bức thư tay

"Giờ mọi người có ai còn viết thư tay không nhỉ? Chắc hiếm lắm. Chúng mình giờ cũng không có viết thư cho nhau nữa. Vì có gì nói hết luôn rồi còn đâu. Những bức thư này chắc chắn là tài sản vô giá để lưu giữ, để thỉnh thoảng mang ra, đọc lại thấy yêu và thương nhau nhiều hơn", Minh Trang chia sẻ về những bức thư tay.

Những bức thư tay đong đầy nỗi nhớ

Vài ngày trước, sắp xếp lại những bức thư tay kỷ niệm, Minh Trang chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, những dòng chữ nắn nót gói ghém trong từng bức thư tay của hai vợ chồng 9x khiến nhiều người chững lại.

Trang cho biết cô và chồng đều là người Ninh Bình, cùng 34 tuổi. Nhà cách nhau chưa đến 100m, Trang chẳng ngờ anh bạn hàng xóm ít nói năm nào sau này lại về chung một mái nhà.

Vũ Minh Trang và Đinh Văn Duẩn khiến nhiều người xúc động về câu chuyện tình yêu qua những bức thư tay ẢNH: NVCC

"Nhà gần nhau, cùng tuổi lại biết nhau từ nhỏ nhưng chúng tôi chẳng mấy khi trò chuyện. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không xưng hô "anh em" như bao cặp vợ chồng khác. Tôi gọi anh ấy là "mình ơi" xưng "em" hoặc anh ấy gọi tôi là "mình ơi" xưng "anh"… Chồng tôi nói ít làm nhiều. Anh tâm lý, luôn dành những điều tốt nhất cho vợ con", Minh Trang nói về bạn đời.

Trang là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Cả hai quen nhau trong một lần anh cùng bạn ghé thăm nhà trọ của Trang. Mất 2 năm ròng rã để Duẩn chinh phục được cô bạn nhà bên.

"Ngày xưa hai đứa khó mở lời, nên là tâm tư, suy nghĩ, tình cảm đều gói ghém hết vào từng con chữ. Cứ mỗi tuần một bức thư, viết để đấy, lúc nào gặp thì đưa chứ không gửi qua đường bưu điện. Có khi, bạn đi công trình xa thì lúc về gặp đưa hẳn một lúc 4-5 bức thư một lúc", Minh Trang nhớ lại.

Những bức thư tay đong đầy nỗi nhớ ẢNH: NVCC

Yêu xa, mỗi ngày Trang và Duẩn vẫn nhắn tin qua Zalo, Facebook. Nhưng những bức thư tay vẫn đều đặn viết và gửi như một thói quen và mang ý nghĩa đặc biệt riêng. Thư Trang viết kín 2-3 tờ giấy A4, còn thư của Duẩn viết cố gắng cũng được khoảng 3 mặt giấy vở học sinh. Vậy mà Trang đã đọc suốt 12 năm qua, thuộc từng dòng chữ, từng nét bút, vẫn thấy bồi hồi, rưng rưng.

Những bức thư kể về những câu chuyện đời thường, chuyện công việc, chuyện bạn bè, đồng nghiệp, gói ghém tình yêu của những ngày tháng xa cách. Từng trang giấy không chỉ chứa đựng lời yêu mà còn là cả một quá trình trưởng thành trong cảm xúc.

Những bức thư tay trở thành "chứng nhân" cho một chuyện tình bền bỉ, để mỗi lần đọc lại hai vợ chồng thương nhau nhiều hơn ẢNH: NVCC

"Hôm rồi, tôi ngồi lấy thư ra đọc lại vừa buồn cười, vừa vui, lại vừa thương. Thương cho cả 2 đứa những năm tháng xa xôi, những ngày đầu tiên bước vào tuổi trưởng thành, những nỗi nhớ niềm thương chỉ gửi vào từng con chữ", Minh Trang bồi hồi khi nhớ về những năm tháng cũ.

8 năm vợ chồng chưa từng cãi nhau

Ngày 22.11.2018, Trang và Duẩn chính thức về chung một nhà. Vũ Thanh Ngoãn, bạn thân của Trang những năm tháng trên giảng đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói cô mừng vì bạn có một người chồng tâm lý.

"Ngày trước, có đợt Trang nằm viện. Tối hôm đấy, tôi đến thăm và ở lại với Trang. Thấy hai đứa nói chuyện rôm rả, "anh hàng xóm" đến nghe thấy nên tự đi về, để hai đứa buôn chuyện tiếp", Ngoãn nhớ lại.

Những bức thư tay là hành trang quý giá giúp hai vợ chồng Trang Duẩn nắm chặt tay nhau ẢNH: NVCC

Trang hiện đang là nhân viên Công ty VSEN Group. Ông xã Trang là kỹ sư xây dựng tại Công ty Xuân Thành. Cả hai đều đang làm việc tại quê nhà Ninh Bình.

13 năm từ tình bạn đến tình yêu, đến ngày về chung một nhà là cả hành trình tuổi trẻ. Một điều đặc biệt là 8 năm nên nghĩa vợ chồng, cả hai chưa từng cãi nhau. Trang nói, bạn đời luôn là người điềm tĩnh, nhường nhịn, xoa dịu khi mâu thuẫn hai vợ chồng chuẩn bị lên cao.

Vợ chồng Trang đều đang làm việc tại quê nhà Ninh Bình. ẢNH: NVCC

Những năm từ 2015 đến 2018, Duẩn rong ruổi theo công trình, xa người yêu, cuối tuần Duẩn tranh thủ về thăm Trang. Sáng chủ nhật, Duẩn tới đợi Trang trước cửa nhà trọ cùng bó hoa: lúc là bó cúc họa mi, khi là bó hoa sen, lúc lại là bó hoa loa kèn Trang thích.

Những lá thư Trang gửi, Duẩn cất kỹ trong balo nhỏ, luôn mang theo bên mình. Đó là tài sản quý giá để anh nỗ lực hơn cho tương lai của hai vợ chồng.

"Trang là kiểu người phụ nữ truyền thống. Cách cư xử nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm. Hồi đấy ấn tượng vì chúng mình có cùng sở thích đọc sách. Trang tinh tế và chu đáo khi quan tâm, chăm sóc người khác", Duẩn nói về bạn đời.

Về chuyện nhường nhịn vợ, Duẩn nghĩ nhường vợ mình chứ nhường ai đâu mà sợ thiệt, miễn sao gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

Tập thư của những năm tháng xưa cũ được hai vợ chồng cất giữ cẩn thận, đặt trên tủ sách. Những trang giấy đã ngả màu, nét mực có chỗ nhòe đi theo dấu vết thời gian. Nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên, cùng vợ chồng Trang bước qua những năm tháng khó khăn, vất vả.

Thiên thần nhỏ của vợ chồng Minh Trang ẢNH: NVCC

Câu chuyện về tình yêu qua những bức thư tay khiến nhiều người suy ngẫm. Trong cuộc sống hiện đại, mọi thứ đều có thể xuất hiện và biến mất chỉ sau một cú chạm màn hình thì những lá thư tay vẫn ở đó lặng lẽ, bền bỉ, khiến người ta chậm lại. Chậm lại khi đặt mình vào vị trí của nhau để thấu hiểu và cảm thông.